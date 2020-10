Cristiano Ronaldo no sólo tiene que luchar por superar la COVID-19, sino también contra el ministro Ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, quien volvió a arremeter contra el delantero de Juventus , quien -según indica- violó los protocolos sanitarios.

“Cristiano Ronaldo no respetó el protocolo. Hay una investigación de la Fiscalía Federal para probarlo”, sostuvo el diputado del país europeo en una nueve entrevista brindada, esta vez, a la cadena internacional RAI.

Hace unos días, Spadafora ya había expresado su malestar por la forma en la que Cristiano Ronaldo mostraba al mundo la manera en la que le hace frente al coronavirus, señalándolo como un mal ejemplo para las demás personas, cosa que el portugués no compartió para nada.

“El mensaje que deberían dar campeones de este nivel es respetar siempre las reglas. Eso (el altercado con Cristiano) pasa porque yo estoy fuera de este mundo (del deporte), dije lo que penaba sobre Ronaldo, una persona que tiene 240 millones de seguidores”, dijo.

Las declaraciones de Spadafora se producen después de que Cristiano, que se encuentra en cuarentena en su casa de Turín tras dar positivo por coronavirus con la selección lusa, publicara un directo en Instagram para defender su posición.

“No he infringido ningún protocolo, es todo falso, sobre todo las palabras de un señor italiano del que no diré el nombre que dice que no cumplí con el protocolo, esas son mentiras”, dijo.

Con la información de EFE.

