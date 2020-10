Edison Flores fue una de las grandes ausencias de la Selección Peruana en la primera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por decisión de DC United. El ‘Orejas’ sabe que es complicado que esté en la próxima jornada, aunque dio a conocer que ya dio a conocer su punto de vista y espera que ello sea tomado en cuenta por los dirigentes del club de la MLS.

“He hablado con el encargado que es el gerente deportivo. Me dijo que lo va a evaluar, pero va a depender de si es que entramos o no entramos (a los Play Offs de la MLS). Estamos cerca de ello porque hemos ganado los últimos partidos. Igual, claramente le di mi punto de vista y le dije que para mí la Selección Peruana está primero y que me gustaría poder estar ahí, si es que estoy convocado”, sostuvo el jugador en diálogo con Movistar Deportes.

Edison Flores espera que DC United no tenga que llegar a ser castigado por no permitirle jugar con la Selección Peruana, aunque dejó la decisión final en manos de los encargados.

“Espero que no hayan problemas si es que clasificamos a los Play Offs, pero los clubes tienen el papel de hacer lo que ellos crean más conveniente. En ese sentido, los jugadores no tenemos mucho por hacer. Ahí la FIFA tendría que darle prioridad a la selecciones y siempre se dio así por un tema de ley”, agregó.

¿Cuándo es el próximo duelo de la Selección Peruana?

La Selección Peruana se medirá ante Chile el viernes 13 de noviembre en el Nacional de Santiago, por la tercera jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El duelo está programado para las 6:00 p.m. Todos esperamos que el conjunto del ‘Tigre’ sume al menos un punto en su visita.

El árbitro principal del encuentro será Esteban Ostojich; Richard Trinidad y Martín Soppi los asistentes y Gustavo Tejera el cuarto árbitro. Asimismo, el VAR estará a cargo de Leodan Gonzales. Todos los antes mencionados de nacionalidad uruguaya.

