Se llama Emmanuel Gyasi, es ghanés, juega como delantero en el Spezia de la Serie A de Italia y en las últimas horas se ha convertido en protagonista de la noticia tras revelar que quedó impactado al cambiar camisetas con Cristiano Ronaldo. El africano nunca imaginó que fuera el portugués de la Juventus el más interesado en concretar el encuentro. Según cuenta, el de Funchal se dio el trabajo de irlo a buscar al camerino del Allianz Stadium de Turín.

En declaraciones a ’Joy Sport’, Gyasi recordó el partido en el que Juventus enfrentó a Spezia el pasado 2 de marzo. Fue de la victoria del equipo de Andrea Pirlo a pesar de que el primer tiempo no fue tan favorable.

“Cuando Cristiano Ronaldo se acercó a mí, me abrazó y me preguntó cómo estaba me sentí muy feliz. Durante el partido recuerdo que estaba muy nervioso porque estábamos jugando bien y el marcador era 0-0. Lanzó un balón por encima del larguero y le vi entrar en el túnel justo después del pitido del descanso y pensé que no iba a conseguir la camiseta”, reveló Gyasi.

“Pero cuando entré en el vestuario le vi esperándome y me quedé en shock. Después del partido nos reunimos de nuevo y hablamos. Es un jugador y una persona fantástica”, agregó el africano sobre el gran gesto de Cristiano Ronaldo. De esta forma, Gyasi se cobró una revancha ya que en noviembre del año pasado no consiguió la camiseta del luso.

Emmanuel Gyasi nunca esperó que Cristiano Ronaldo lo buscará para intercambiar camisetas. (Getty)

“Para mí es un ídolo y fue un sueño hecho realidad. Es mi ídolo y siempre soñé con jugar algún día en el mismo campo que él. Nunca pensé que ocurriría tan pronto. Recuerdo el primer partido. Fui a verle, hablamos pero desgraciadamente no pudo darme la camiseta”, dijo.

En la misma entrevista, Emmanuel Gyasi reveló que quedó sorprendido porque Cristiano Ronaldo lo recordó después de cuatro meses de haberse enfrentado.

“Justo antes de empezar, se acercó a mí y me preguntó ‘Gyasi, ¿cómo estás? Estaba en shock. ¿Cómo es posible que aún se acuerde de mí? Me sorprendió porque no podía creer que Cristiano se acordara de mí después de tanto tiempo”, dijo el atacante del Spezia.





