Por ahora el Real Madrid parece un asunto lejano y hasta cerrado para Cristiano Ronaldo. Y no porque él no quiera volver a la capital española, sino porque desde el Bernabéu no se plantean su vuelta. El futuro del luso pasa por la Juventus, desde donde harán hasta lo imposible para que el crack portugués continúe en Turín. Darle la capitanía, por ejemplo. Sin embargo, no sería suficiente. ‘CR7′, ya puso su principal condición.

Según información que adelanta ‘La Gazzetta dello Sport’, Cristiano ha enviado dos avisos a los directivos bianconeros. El primero tiene que ver son las negociaciones de la renovación, las cuales empezará a valorar recién al final de temporada.

Cuando el curso acabe, el luso se sentará en las oficinas del Allianz Stadium para hablar con la Vecchia Signora de sensaciones, compromisos y proyectos.

Pero hay otro factor determinante y que podría condicionar su permanencia o salida de Turín: el ‘factor’ Benzema. Y de acuerdo al citado medio, no es que Cristiano esté pidiendo el fichaje del delantero del Real Madrid, pero sí uno de similares características.

Ya sea delantero o mediocampista, ‘CR7′ quiere a un futbolista en la Juventus, que cumpla las funciones que hacía Benzema en el Madrid con él, , alguien que le surta de balones.

Así lo reconoció incluso el propio Benzema hace unas semanas, cuando aseguró que fue muy feliz con Cristiano Ronaldo, aunque reconoció que su rol era distinto con el luso de compañero de ataque.

“Lo único que diría es que la marcha de Cristiano me permitió desempeñar un papel distinto. Él estaba marcando 50 o 60 goles al año y había que adaptarse a su juego. Es uno de los mejores del mundo”, afirma el francés.

En deuda

Cristiano Ronaldo dejó Real Madrid en el 2018 para fichar por Juventus. Los allegados al portugués señalaban que la decisión se dio a partir de una discusión económica con Florentino Pérez, en donde el atacante le pedía un salario acorde al rendimiento que tenía en el equipo.

Con el cuadro italiano, ‘CR7′ no ha podido sentirse del todo cómodo. Es cierto que logró levantar dos Serie A (2018/19 - 2019/20), pero hasta el momento no consigue llevarlos a pelear por la ‘Orejona’, una misión por la que cambió de camiseta y se fue a vivir a Italia.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO