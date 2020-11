No quería salir, pese a que se fue cojeando. A falta de 15 minutos para el final del duelo entre Juventus vs Lazio por la Serie A, Cristiano Ronaldo recibió un golpe en una acción dividida que lo dejó sentido. De inmediato, el técnico Andrea Pirlo ordenó su cambio, algo que el delantero luso no tenía planeado y que, a juzgar por su reacción, no le gustó mucho.

“¿Yo, seguro?”, preguntó Cristiano, sorprendido por su cambio ante Lazio. El portugués, autor del único tanto de la Juventus, salió reemplazado por Paulo Dybala. Pese a sus 35 años, y que Pirlo tome en cuenta su salud, a ‘CR7’ no le gusta ser reemplazo del campo de juego.

En la presente temporada, el delantero portugués lleva seis goles marcados en la presente temporada: todos en la Serie A. Tras el punto conseguido en Turín, la ‘Vecchia Signora’ no juega hasta el sábado 21, donde se enfrentarán al Cagliari.

Empate agónico

Parecía que la ‘Juve’ conseguía un nuevo triunfo en la Serie A que lo colocaba a un punto del líder AC Milan, pero sobre el final del partido, tras un jugadón de Joaquín Correa, Felipe Caicedo anotó el tanto del empate de la Lazio, en la última jugada del partido.

Cristiano Ronaldo había adelantado para los bianconeros a los 15 minutos del primer tiempo, tras una muy buena acción por banda derecha de Juan Guillermo Cuadrado.

Tras este resultado, Juventus, que mantiene invicto hasta el momento, suma 13 unidades en la clasificación, mientras que Lazio marcha en la zona baja con apenas tres puntos.





