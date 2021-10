Como si de una campaña contra Cristiano Ronaldo se tratara, en la Juventus siguen con la pierna en alto contra el ahora delantero del Manchester United. A las críticas de Leonardo Bonucci en los últimos días, se ha sumado el otro referente del cuadro italiano Giorgio Chiellini. El central señaló que hubiese sido mejor para el equipo turinés que el luso se marchara antes, mostrando que había un lado negativo en la interna con el futbolista.

“Ronaldo se fue el 28 de agosto, hubiera sido mejor para nosotros si se hubiera ido antes. No fue algo difícil de digerir, pero te da un poco de sorpresa y, en mi opinión, pagamos algo en términos de puntos en los primeros partidos”, señaló Chiellini en entrevista con DAZN.

Y agregó: “Si se hubiera ido el 1 de agosto, hubiéramos tenido tiempo de prepararnos mejor y hubiéramos llegado al inicio del campeonato un poco más preparados“.

Además, el defensa italiano confiesa que no le tomó por sorpresa: “Había llegado a un punto en la relación donde Cristiano necesitaba nuevos estímulos y un equipo que pudiera jugar para él, porque cuando encuentra un equipo así es decisivo. No me sorprende porque lo ha demostrado a lo largo de su carrera y también en los tres años con nosotros”, confesó el propio futbolista, quien ahora cuenta con una ‘Juve’ más compacta en la presente temporada.

Rejuvenecimiento del plantel

Los ‘bianconeri’ quieren rejuvenecer la plantilla y esto podría haber influido para que el astro portugués abandonara Turín: “Un programa de rejuvenecimiento y reinicio está en marcha aquí en la Juventus. Está claro que si Ronaldo se hubiera quedado habría sido un valor añadido y lo hubiéramos explotado con gusto, pero también podría ser que decidiera partir de un equipo más centrado en el presente que en el futuro”, apuntó el italiano.

La Juventus arrancó la temporada en la Serie A con tres derrotas consecutivas y ahora buscan repuntar posiciones. Llevan ya cuatro triunfos seguidos y marchan en la séptima plaza de la clasificación, mientras que en la Champions League, los de Allegri son líderes del Grupo H con nueve puntos.





