Nadie se lo esperaba. Si bien es cierto, cada vez que Cristiano Ronaldo cambia de club, el equipo de partida siempre terminaba afectado tras perder las cifras goleadoras que maneja el luso. Sin embargo, parece que la Juventus no extraña demasiado al atacante, que actualmente se encuentra en el Manchester United de la Premier League.

Así lo hizo notar Dejan Kulusevski en una entrevista para el medio ‘Sportbladet’: “Sinceramente, no se nota mucho porque no pensamos en ello. Lo único que pensamos es que tenemos que ganar partidos, no en quién está y quién no está”.

Asimismo, el internacional sueco admitió que fue agradable compartir vestuario con Cristiano, pero insistió en mirar al futuro y no vivir del pasado: “Fue muy divertido jugar con él, es un gran jugador y una gran persona, pero ya no pensamos en ello”.

Al margen del futbolista portugués. Kulusevski fue cuestionado sobre su futuro en Turín. Esto último a raíz de varios medios deportivos de Italia lo han vinculado con el Tottenham, pero, de momento, el extremo no le da mucha importancia: “Cuando se juega al fútbol, siempre hay rumores. Es bueno que haya equipos interesados, pero no pienso en eso. Sólo me concentro en el próximo partido, si no, no disfruto”.

Cristiano ya suma nuevos premios en Inglaterra

El astro luso fue elegido como el mejor futbolista de la liga inglesa en septiembre. Tras su regreso al fútbol británico, causó gran impacto con goles y grandes jugadas vistiendo la camiseta de los ‘Diablos Rojos’.

Cristiano, que volvió luego de doce años al que fuera su club, despegó con un doblete ante el Newcastle United antes de marcar nuevamente en la victoria ante el West Ham United. Además, en el mismo mes también participó en la derrota por 0-1 contra el Aston Villa en el mítico Old Trafford.

Esta es la quinta vez que Ronaldo es elegido como el mejor jugador del mes y la primera desde marzo de 2008. El periodo entre su último galardón y este, de trece años, es el más amplio en toda la historia de la Premier League.





