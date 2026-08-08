vs. jugaron. ¿En qué canal se vio la transmisión de este partido? El encuentro se pudo seguir a través de la señal de DIRECTV, DGO EN VIVO. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El partido se disputó este sábado 8 de agosto en el Opus Stadium y comenzó a las 6:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:00 a.m. en México; 8:00 a.m. en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile; y 1:00 p.m. en España.

Juventus vs. Inter se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Juventus)
Juventus vs. Inter se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Juventus)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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