Dusan Vlahovic fue uno de los principales atractivos de la temporada de invierno en Europa. El delantero serbio realizó una primera parte de la temporada de ensueño con la camiseta de Fiorentina y esto despertó interés de los clubes más grandes del continente como Real Madrid, Atlético de Madrid y Arsenal. Sin embargo, él ya tenía un objetivo claro para partir.

Fue la Juventus la que se llevó el gato al agua con el punta. Su llegada supuso un golpe de efecto en Turín y sus goles salvaron a su nuevo equipo en varias ocasiones. Con la temporada ya finalizada, el punta concedió una entrevista a ‘The Telegraph’ y explicó cómo fue su llegada.

“Solo tenía un club en mente porque la Juventus es la Juventus. No hay nada más que decir. Me me siento honrado de vestir esta camiseta. Es increíble cada vez que la uso. Definitivamente, me identifico con su ADN. La Juventus coincide con mi personalidad”, comenzó explicando.

El serbio se encuentra con altas expectativas para la siguiente temporada con un nuevo plantel ya formado desde el inicio. Además, aclaró que le gusta la presión de estar en un equipo grande y competir por lograr el campeonato de la Serie A en Italia.

“Cuando vienes aquí, nunca te rindes, luchas todo el tiempo, haces sacrificios; definitivamente, esto era lo que estaba buscando. Me gusta la presión. Me gustan las altas expectativas porque me gusta el tipo de adrenalina que provocan”, agregó el delantero serbio.

Asimismo, agregó que está enfocado en lograr nuevos objetivos para lo que se viene en su carrera: “No quiero descansar nunca. Estoy concentrado las 24 horas del día y los siete días de la semana. En casa veo partidos de fútbol. Lo disfruto, pero también lo uso para aprender y mejorar”, sentenció el nacido en Belgrado.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR