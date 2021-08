La AS Roma no vive sus mejores años a nivel internacional. Después de haber participado por última vez en la Champions League del curso 2018-19 –donde llegaron hasta octavos de final–, para esta temporada 2021-22 los de la capital de Italia tendrán que conformarse con disputar la ronde de play-off de la Conference League, un torneo de incluso menor envergadura que la Europa League. Para cambiar de aires, ‘La Loba’ no solo decidió contratar a un director técnico como José Mourinho, sino también ha fichado a uno de los jugadores que generó mayor revuelo al cierre de la campaña pasada: el exjugador de la Genoa, Eldor Shomurodov.

Después de haber cerrado la temporada 2020-21 con cinco goles en los últimos seis partidos, Eldor Shomurodov ficho por la AS Roma hasta junio de 2026. (Foto: AS Roma)

La incorporación de este exótico delantero a la plantilla de la AS Roma no es un capricho de ‘Mou’, pues tiene muchas razones para creer que con él como centrodelantero, su proyecto futbolístico dará frutos más temprano que tarde. Con un desembolso de 20 millones de euros al Genoa por un contrato hasta junio de 2026, el uzbeko llega al Estadio Olímpico con la consigna de no solo no defraudar al estratega portugués, sino también con la misión de devolverle a los hinchas rojiamarillos ese lugar que tanto extrañan en el máximo torneo de Europa.

De Uzbekistán para el mundo

Eldor Shomurodov (Surjandarín, Uzbekistán, 29 de junio de 1995) nació y creció alrededor de una familia muy ligada al fútbol. Su tío Ilkhom Shomurodov, uno de sus más grandes motivadores, fue un delantero de actuaciones regulares en el FK Mash’al Mubarek de la Liga de Uzbekistán. Siempre que pudo lo acompañó a los entrenamientos y a los partidos del primer equipo como mascota, situación que le permitió conocer al brasileño Rivaldo cuando este militaba en el FK Bunyodkor. “Estaba tan emocionado que no podía creerlo”, comentó sobre el día que estuvo al lado del campeón del mundo.

Eldor Shomurodov tuvo su mayor explosión en Uzbekistán defendiendo los colores del FK Bunyodkor, donde anotó 21 goles en 83 partidos. (Foto: FK Bunyodkor / Twitter)

Siguiendo los pasos de su tío, Eldor Shomurodov se sumó FK Mash’al Mubarek recorriendo las divisiones inferiores hasta debutar oficialmente en 2014. Después de mostrar cosas diferentes aprovechando su 1.90 metros de estatura, el FK Bunyodkor –sí, el mismo equipo donde estuvo Rivaldo– se hizo de sus servicios en 2015 para explotar al máximo sus cualidades durante dos temporadas, tiempo en el que disputó 83 partidos y anotó 21 goles. Quizás sus números no fueron abrumadores como lo son en otros lados del mundo, pero para una liga emergente como la de su país sus grandes actuaciones le valieron para ser llamado el ‘Messi uzbeko’. Es 21 centímetros más alto que el original y no juegan en la misma posición, pero para los hinchas necesitados de un ídolo a quien admirar, Eldor se iluminó con la luz del mejor jugador del mundo.

De Rusia a Italia, un camino de aprendizaje

Después de haber demostrado a nivel local que sus aptitudes eran superiores a las del resto, le llegó la oportunidad de emigrar al extranjero cuando fichó por el Rostov de la Premier League de Rusia en la temporada 2017-18. Aunque al principio le costó adaptarse al frío, el nivel de exigencia y al idioma, en su última temporada completa en el conjunto amarillo llegó a marcar 11 goles, sumando 18 tantos en las tres campañas que estuvo en el torneo ruso.

Eldor Shomurodov disputando un balón con Jefferson Farfán en un partido entre el Rostov del uzbeko y el Lokomotiv del peruano. (Foto: Getty Images)

El salto cualitativo para su carrera futbolística se dio cuando fichó por el Genoa en la 2020-21, año en el que se dio a conocer al mundo como un jugador más versátil y que no se encasillaba en una sola posición a pesar de jugar como centrodelantero. La experiencia en Rusia le sirvió para aumentar su dinamismo y ser un jugador menos dependiente de las habilitaciones, y con una capacidad diferente para darle mejores ventajas a sus compañeros a la hora de recostarse a los lados, especialmente hacia la banda izquierda. No por nada su índice precisión en el pase en los últimos 30 metros está muy por encima de la media, con un 70% entre los atacantes de las cinco grandes ligas de Europa.

Todos los caminos conducen a Roma

No cabe duda que con 26 años y un camino recorrido desde abajo, Eldor Shomurodov es un delantero más completo. Sus 8 goles en 32 partidos durante la temporada pasada pueden ser muy engañosos viniendo de un jugador al que siempre se le va a exigir que anote, sin embargo, cinco de esos ocho tantos fueron marcados en las últimas seis fechas. Queda claro que en la recta final su nivel de adaptación llegó al punto máximo, convenciendo así a un técnico tan minucioso y exigente como Mourinho.

“Solía ver a Fernando Torres y Didier Drogba cuando era niño. Admiro mucho a Torres por su estilo de juego y me gusta Drogba por su actuación confiada en el campo. He trabajado duro para convertirme en un delantero como ellos”, comentó hace unos años cuando le preguntaron sobre los delanteros que admira. Sin querer, el destino lo juntó con ‘The Special One’, técnico que llevó a Drogba al Chelsea en 2004. Y ahora que lo ha llevado a él a la AS Roma, viene respondiéndole con creces: en los tres partidos que ha disputado con la Capitolini, ya ha anotado tres goles, dos en amistosos y uno por la Conference League. Eldor Shomurodov no será Messi –ni le interesa serlo–, pero tiene todo para hacer del Estadio Olímpico el patio de su casa.

