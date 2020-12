La historia del ‘Papu’ Gómez en Atalanta está a punto de terminar. Tras la conocida pelea entre el atacante argentino y Giampiero Gasperini (estratega del conjunto italiano), el futuro del futbolista comienza a llenarse de interesados para sumarlo a sus filas.

En el camino, aparecieron dos de los equipos más representativos del país en el que milita el jugador sudamericano, siendo Inter de Milán y AC Milán los que más ganas tienen de quedarse con los servicios del capitán de la escuadra de Bérgamo en el siguiente mercado de fichajes.

Alejandro Gómez logró ganarse el cariño de los fanáticos de Atalanta en los últimos años, pero una discusión con el entrenador de turno podría hacer que se vaya de la institución por la puerta trasera.

Sin embargo, lejos de afectarlo, le abrió la posibilidad de irse a los equipos más grandes de Italia, según confirmó Tuttomercato, donde dan por hecho el gran interés de los cuadros de Milán por ficharlo lo más pronto posible.

El inicio del ‘culebrón’ de Gómez en Atalanta

‘Papu’ Gómez, capitán del equipo, fue excluido por decisión técnica del partido de la Serie A contra Fiorentina por un duro altercado con el estratega italiano. Entonces, el argentino escribió en Instagram que cuando se vaya “se conocerá la verdad” sobre lo que realmente ocurrió.

“Queridos aficionados del Atalanta, les escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con vosotros. Solo quería deciros que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo. Ustedes me conocen y saben qué persona soy. Los quiero, su capitán”, escribió el mediocampista mediante una historia subida en la conocida red social.

