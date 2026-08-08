Desde el , este sábado 8 de agosto se llevó a cabo el partido entre vs. correspondiente a un amistoso internacional. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se vio? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancó a las 6:00 a.m.; en México comenzó a las 5:00 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 8:00 a.m.; en España a las 1:00 de la tarde. Los canales de transmisión también serán según el país. En esta ocasión, el encuentro se podrá seguir por DIRECTV y DGO EN VIVO. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Juventus vs. Inter se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Juventus)
Juventus vs. Inter se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Juventus)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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