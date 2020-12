Lo que parecía hasta imposible dentro del campo en su época como jugador, ha ocurrido en su etapa como técnico: Gattuso se ha quebrado. El estratega del Napoli se sinceró luego del duelo frente al Torino por la Serie A y contó el drama que vive debido a una enfermedad que ataca su ojo derecho y que, según él mismo explicó, casi ni lo deja de estar de pie. Sufre miastenia.

“Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo, la vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida... Tranquilos, no me muero. Estoy vivo”, dijo Gattuso en declaraciones a Sky Sports, ahora que nos encontramos en las Fiestas de Fin de Año.

El exrossonero contó su enfermedad, que lleva tiempo causándole problemas: “Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”.

Y añadió el motivo que lo empuja a seguir en el banquillo. ”No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo”.

La crisis personal que vive Gattuso, cómo no, también viene afectando en lo deportivo a su Napoli, que no pasa un buen momento en la Liga Italiana, donde cayó frente al Inter de Milán y la Lazio, y en la jornada pasada salvaron un empate sobre la hora frente a Torino. Los ‘Azzurri’ marchan en la quinta casilla con 25 unidades, a la espera de que puedan volver a subir en la tabla de posiciones.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR