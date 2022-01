Otro nombre más a la lista de posibles destinos de Gianluca Lapadula. El delantero de la Selección Peruana intenta resolver su futuro cuanto antes, luego de que el técnico del Benevento anunciara que no volvería a ser convocado. El ‘Bambino’ tendría serias opciones de regresar a la Serie A, y en las últimas horas la prensa italiana ha postulado un nuevo equipo en la puja por el atacante, el Venezia FC, que está armando un ‘Dream Team’ para la segunda parte de la temporada.

De acuerdo a información del periodista italiano Gianluca Di Marzio, el Venezia, que pelea por mantener la categoría, está interesado en hacerse de los servicios de Lapadula. Aunque eso sí, precisó que ‘Lapagol’ es la segunda opción.

“Un atacante a poner a disposición de Paolo Zanetti. Este es uno de los objetivos de transferencia de Venezia antes de la fecha límite del 31 de enero. El primer nombre es el de Lucas Alario del Bayer Leverkusen: los venecianos insisten, pero ya trabajan en una alternativa y el nombre es el de Gianluca Lapadula, procedente de Benevento”, señala el hombre de prensa.

El conjunto italiano viene reforzándose con jugadores de renombre y jerarquía tal como lo hizo con el fichaje de Sergio ‘El Chiquito’ Romero ha mediado de la presente temporada. Y hace unos días con la llegada del internacional luso Nani, procedente del Orlando City.

El Venezia, recién ascendido, por ahora está logrando su hecho, pero no puede relajarse ya que está a solo un puesto de la zona de descenso directo. Marcha ahora en la casilla 17 con 18 puntos.

No juega desde hace más de un mes

En los últimos días, Lapadula ha sido relacionado con el supuesto interés de clubes como Sampdoria, Cagliari, Torino, Lazio; aunque aún no hay nada oficial sobre su futuro. Lo único cierto es que no seguirá en el Benevento, pues según el DT, el ‘Bambino’ decidió no jugar más por el club. Aunque esto fue desmentido por el abogado del futbolista, el internacional peruano fue ‘borrado’.

El Cagliari ya descartó el fichaje de Gianluca, mientras que su llegada a la Lazio depende de la venta del futbolista Vedat Muriqi.

El delantero no juega un partido oficial desde el 15 de diciembre del año pasado, cuando ingresó al partido frente a Fiorentina, por los dieciseisavos de final de la Copa Italia, donde terminaron siendo eliminados tras caer por 2-1.

