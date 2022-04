A los 44 años, Gianluigi Buffon sigue en la actividad profesional y este lunes fue titular en Parma. De hecho, el portero ha sido noticia en las últimas horas por una jugada fatal que terminó con el segundo gol de Perugia. La acción que se produjo en la jornada 36 de la Serie B se viralizó en las redes sociales.

De entrada, ‘Gigi’ sufrió el primer golpe de la velada apenas a los 5 minutos, pues el elenco local en el estadio Renato Curi anotó el 1-0 mediante un disparo de penal de Salvatore Burrai. Mientras el campeón del mundo en 2006 y sus compañeros se recuperaban del impacto, llegó la mencionada maniobra infortunada.

Parma intentó progresar por la banda en campo contrario. Sin embargo, la presión de Perugia fue efectiva a tal punto de que el cuadro visitante retrocedió el globo con Buffon para iniciar otra vez. Así, antes de la línea que divide el terreno, Alessandro Circati lanzó un pase hacia atrás para conectar con el legendario golero.

Según las imágenes que muestra la transmisión oficial, Gianluigi, en condiciones normales, debía resolver la acción sin inconvenientes. El ex de la ‘Nazionale’ intentó jugar hacia el costado con el defensor Enrico Del Prato. No obstante, el experimentado guardameta no logró darle de lleno al esférico y hasta se le pasó de largo.

El inesperado error de Buffon fue aprovechado por Marco Olivieri. El delantero de Perugia metió un pique para ganarle el duelo al ‘1′, quien intentó reponerse, pero no pudo alcanzar al adversario. Con todo a su favor, el 11 del combinado anfitrión pudo conseguir el segundo para sus colores en apenas siete minutos.

Visiblemente frustrado, el capitán de Parma pateó con fuerza la pelota sobre la red lateral. Luego, ‘Gigi’ caminó dentro del área: cabizbajo y lanzando frases por la decepción. Finalmente, antes de que las acciones se reanuden, Buffon miró hacia el centro de la cancha con los brazos sobre la cintura.

Tras el blooper de Buffon, Parma pudo descontar por intermedio de Francos Vázquez, aunque no fue suficiente para evitar la caída. Así, a dos jornadas de terminar la temporada de la Segunda de Italia, el equipo de Gianluigi no pelea por nada: no puede descender ni luchar por llegar a la Serie A en la siguiente campaña.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO