Ni las lesiones ni el contagio de coronavirus pueden frenar a Zlatan Ibrahimovic. El delantero, pese a periodos largos de ausencia, está redondeando una gran temporada con la casaquilla del AC Milan. Este domingo, el jugador abrió la cuenta en el partido contra Fiorentina en la jornada 28 del certamen doméstico.

El danés Simon Kjaer engañó a toda la zaga del cuadro violeta y metió un sombrero para asistir al goleador. El sueco, en el borde de la posición adelantada, dejó que el esférico diera un bote en el césped, enseguida quedó frente al guardameta Bartlomiej Dragowski e infló las redes para inaugurar la cuenta en el estadio Artemio Franchi de Florencia.

De esa manera, Ibrahimovic registra 15 goles en la vigente campaña del Calcio. No solo eso, según la información publicada por la página de Opta, el escandinavo se ha convertido en el futbolista de mayor edad (con 39 años y 169 días) que consigue esa cantidad de conquistas en la historia de la Serie A.

Sin duda, una marca que solamente ratifica la vigencia del goleador. Asimismo, el jugador sigue justificando todas las semanas la convocatoria a la selección de Suecia. La próxima semana, el ‘9’ se unirá al conjunto nacional para disputar la Eliminatorias de UEFA (contra Georgia y Kosovo) camino a la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Estoy de vuelta porque lo merezco, por lo hecho en los últimos meses, no porque me llame Zlatan y sea Ibrahimovic, sino por lo que aporto en el campo. Por eso es por lo que te eligen”, expresó el ex Barcelona o Juventus en una entrevista concedida al canal de YouTube de la Federación de su país.





