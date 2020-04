El Napoli decidió desembolsar más de 40 millones de euros por Hirving Lozano, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, el mexicano no ha podido cumplir las expectativas y hasta antes del parón por el coronavirus solo había marcado tres goles entre todas las competiciones.

El 'Chucky' no es del agrado del técnico Genaro Gattuso, quien lo relegó a la banca de suplentes y los aficionados parece que ya le perdieron la paciencia. Sin embargo, la directiva del club lo respalda.

“Cuando Lozano llegó a Napoli no estaba muy bien. Jugó algunos buenos partidos con Carlo Ancelotti, pero no lo ha hecho muy bien en general como uno podía imaginar, aunque tampoco lo hizo tan mal como varios dicen”, explicó Cristiano Giuntoli, gerente deportivo del club a SKY Sport.

“Yo creo que en el futuro mostrará todo lo que es capaz de hacer”, finalizó.

Lozano llegó al club napolitano en el último mercado de fichajes procedente del PSV Eindhoven a pedido de Carlo Ancelotti, pero tras la salida del italiano y con la llegada de Gattuso, el ‘Chucky’ fue perdiendo protagonismo al punto de, incluso, no ser considerado ni entre los convocados.

¿Qué dice Gattuso del delantero?

‘Rino’ dijo hasta en dos oportunidades, ambas en conferencia de prensa, que no contará con el ‘Chucky’ mientras él siga como técnico del Napoli, al menos por ahora.

“No lo estoy considerando mucho en este momento porque estoy tomando otras decisiones. Él tiene que trabajar y estar listo. No es el único que no está jugando. Hoy estoy en búsqueda de otras características y él no está encontrando espacio, debe trabajar”, explicó el técnico en la previa del choque de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Barcelona.

