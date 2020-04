Colombia ya siente las consecuencias del coronavirus. Son más de mil los casos reportados a causa de la enfermedad, además de 17 fallecidos. El Gobierno local presidido por Iván Duque Márquez toma las medidas al respecto para que la enfermedad no siga en propagación a lo largo de todo el territorio nacional.

Quien también se preocupa por el futuro de las personas a causa del COVID-19 en Colombia, a su estilo, es el ex delantero Faustino Asprilla. Hay que tener en cuenta que él - a fines del año 2016 - tomó la decisión de entrar fuerte en el negocio de la venta de condones, creando su marca ‘Tino’.

¿Cómo es que quiere ayudar el ‘Tino’ Asprilla a Colombia en medio del coronavirus? Pues el internacional con su selección y mundialista no ha tenido mejor idea que regalar 100 mil condones. “Me han quedado muchísimo y quiero que me ayuden a gastarlos”, fue lo que sostuvo en imágenes que se compartieron en redes sociales.

Faustino Asprilla y su ayuda por el coronavirus

“Me es complicado gastarlos todos. De pronto, llenarse de hijos con este virus no da. Me quedan más de 3 millones en inventario hasta que podamos reabrir la fábrica", añadió el ex jugador del Parma y Newcastle en la Premier League.

Además sostuvo que, cuando todo se normalice en Colombia por el coronavirus, “para ayudar con la población voy a regalar un preservativo por la compra de una caja de tres”. Faustino Asprilla se las sabe todas.

Por otra parte, el aislamiento social en territorio colombiano va hasta el 13 de abril. Sin embargo, no se descarta una ampliación de parte del presidente Iván Duque.

