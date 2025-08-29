La segunda fecha de la Serie A 2025-2026 se jugará este fin de semana y, el 31 de agosto, Inter de Milán recibirá al Udinese en un duelo históricamente dominado por los nerazzurri. A continuación, el panorama de ambas escuadras y los pronósticos de Betsson para este atractivo encuentro.

Desde su primer cruce oficial en 1950, cuando el Udinese debutó en la Serie A moderna, ambos equipos se han enfrentado en 68 partidos oficiales, con clara ventaja para los nerazzurri: 39 victorias, 13 empates y 16 derrotas; además de una diferencia de goles favorable de 110 a 72.

En el Giuseppe Meazza, el Inter registra, además, una racha de seis victorias consecutivas frente al Udinese, con 16 goles a favor y solo dos en contra. Con estos precedentes, Betsson ya publicó las cuotas oficiales para este duelo y coloca como favorito al cuadro milanés con una cuota de 1.28 en caso de victoria, mientras que el triunfo de Udinese paga 8.50.

Situación actual de los equipos

El Inter llega a esta segunda fecha de la liga italiana como vigente campeón. El club patrocinado por Betsson alcanzó la final de la Champions League en la temporada 2024-2025 y se destacó en Europa gracias a una plantilla consolidada y de alto nivel, con figuras como Lautaro Martínez y Davide Frattesi. En el primer partido por la Serie A 2025-2026 consiguió una contundente victoria por 5-0 frente a Torino.

Por su parte, el Udinese finalizó en la 12.° posición en la Serie A 2024-2025 e intentará romper la tendencia negativa de los últimos enfrentamientos ante al Inter. En su duelo más reciente igualó 1-1 con Verona, mostrando solidez defensiva pero sin un poder ofensivo arrollador.

Pronóstico final

Se espera un partido intenso en el que el Inter parte como claro favorito, tanto por historia como por actualidad. Los especialistas de Betsson sugieren un escenario con más de 2.5 goles, con una cuota de 1.63, y la posibilidad de que ambos equipos anoten. El Udinese, aunque con pocas probabilidades de sorprender, podría ofrecer resistencia si logra defender con solidez y jugar al contragolpe.