Inter vs Milán se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 22 en la Serie A de Italia. Las acciones se llevarán a cabo este domingo 05 de febrero desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en el estadio San Siro. Este partido podría definir el destino de ambos en lo que resta del certamen. Las acciones podrán ser vistas en la señal de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre a través de internet. No te pierdas detalles y minuto a minuto en Depor.

El Inter de Milán de Simone Inzaghi ha remado contra la corriente y ha recuperado terreno en esta temporada europea. Actualmente, el elenco milanista es segundo en el campeonato italiano y su objetivo es aumentar la crisis por la que pasa su rival de patio. Los Nerazzurri han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y una victoria en Serie A los podría acercar de a poco al liderato de Nápoles.

Inter viene de vencer a Atalanta en condición de local con gol de Darmian y también lo hizo en condición de visitante contra el complicado Cremonese. Ojo, porque hace tres partidos, los interistas cayeron en San Siro ante Empoli, partido que fue unos días más tarde tras haber conseguido la Supercopa de Italia contra su rival de turno para esta ocasión.

Tal vez ese sea el antecedente más importante para este compromiso. Y es que Inter se consagró campeón ante AC Milan hace pocos días, partido que tuvo una goleada a favor de los de Simone Inzaghi con anotaciones de Dimarco, Džeko y Lautaro Martínez, compromiso que se llevó a cabo en el King Fahd International Stadium de Arabia Saudita.





Inter de Milán vs. Milán: horarios en el mundo

México – 1:45 p.m.

Perú – 2:45 p.m.

Ecuador – 2:45 p.m.

Colombia – 2:45 p.m..

Venezuela – 3:45 p.m..

Bolivia – 3:45 p.m.

Argentina – 4:45 p.m.

Chile – 4:45 p.m.

Uruguay – 4:45 p.m.

Paraguay – 4:45 p.m.

Brasil – 4:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

La aparición más reciente del AC Milan fue desastrosa, perdiendo 2-5 ante el sorpresivo Sassuolo que hizo fiesta y baile en Milán. Antes de ese partido como local, el Milan había caído goleado 4-0 ante la Lazio en Roma, incluyendo además la goleada en la Supercopa de Italia contra su clásico Inter. La última vez que los campeones sumaron puntos fue el 14 de enero cuando empataron contra Lecce 2-2 por Serie A.

Preocupante situación para AC Milan que ha recibido 15 goles en los últimos cinco partidos oficiales y que, además, no gana desde el 11 de enero cuando eliminó a Torino de la Copa Italia con un resultado por la mínima de 0-1. El club Rossoneri ya es quinto en el campeonato y hoy por hoy está en puestos de Europa League, por lo que deberá volver a ganar para salir de esta situación negativa.





Inter de Milán vs. Milán: probables alineaciones

Inter: Onana; Dumfries, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Brozovic, Barella, Çalhanoglu; Lautaro Martínez, Lukaku.

Onana; Dumfries, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Brozovic, Barella, Çalhanoglu; Lautaro Martínez, Lukaku. Milan: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernández; Krunic, Tonali, Pobega; Saelemaekers, Rafael Leao, Olivier Giroud.





Inter de Milán vs. Milán: ¿dónde jugarán?





