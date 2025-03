Juan Vargas jugó seis temporadas en la Fiorentina de Italia y dejó huella. El cuadro violeta lo fichó en la temporada 2008/09, luego de su buen paso por Calcio Catania, y de inmediato se ganó el corazón y el cariño de los ‘tiffossi’ en Florencia, una ciudad que se volvió en su segunda casa. Por ello, no es de extrañar que cada vez que regresa a Italia se encuentra con el cariño de la gente y la hinchada. Y este sábado no fue la excepción en la despedida del italiano Giuseppe Rossi, su excompañero en el equipo violeta.

Giuseppe Rossi, quien jugó en la Fiorentina, Manchester United, Newcastle, Parma y Villarreal, además de la selección italiana, le dijo adiós al fútbol con un partido de despedida. La ciudad de Florencia, en el Artemio Franchi, fue testigo del adiós de ‘Pepito’, así como el reencuentro con grandes jugadores que pasaron por el equipo más grande de la región.

Saltaron al campo varios excampeones del fútbol italiano, pero también figuras clave dentro de la carrera de Rossi: Luca Toni, Gabriel Omar Batistuta, Daniele De Rossi, Josip Ilicic, Mario Gomez, Borja Valero, Antonio Cassano, Frey, Nemanja Vidic, Francesco Toldo, Joaquín, Gonzalo Rodríguez, Luca Cigarini, Daniele Dessena, Joan Capdevila, Emiliano Viviano, Marcos Senna y, por supuesto, Juan Manuel Vargas. Los invitados de honor fueron Sir Alex Ferguson y Claudio Ranieri.

Juan Vargas posa junto al delantero alemán Mario Gómez. Jugaron juntos en la Fiorentina.

El partido enfrentó a la Fiorentina, compuesta por excompañeros de Rossi e ídolos violetas, y el ‘Pepito Team’, una selección de estrellas que han compartido con él momentos inolvidables en otros equipos, incluida la Selección Nacional de Italia. Los entrenadores de ambos equipos fueron Manuel Pellegrini y Roberto Dellapina.

“El 22 de marzo será un día lleno de sorpresas que culminará con un hermoso partido amistoso junto a ex compañeros y ex entrenadores, una verdadera fiesta para Florencia y para los aficionados. He elegido Florencia porque es mi segunda casa. Cada vez que vuelvo, me siento bien entre los florentinos, en la ciudad, con los aficionados. Aunque solo estuve aquí tres años, viví momentos inolvidables, intensos y llenos de emociones, tanto dentro como fuera del estadio, gracias a los cuales hemos creado recuerdos que quedarán en la historia. En los días difíciles, sobre todo debido a las lesiones, siempre he sentido el calor y el apoyo de todos. Era natural organizar este evento precisamente aquí. Luego, ¿cómo olvidar aquel triplete contra la Juve? Un partido extraordinario, emociones únicas”, fue el mensaje previo de Giuseppe Rossi.

Juan Manuel Vargas salió durante el segundo tiempo y recibió una lluvia de aplausos y mensajes a la distancia de los hinchas de la Fiorentina, de grandes y chicos que lo vieron vestir dicha camiseta y disfrutar de sus jugadas y goles durante seis temporada. El ‘Loco’ quedó en la memoria de Florencia.

La carrera del ‘Loco’

Juan Manuel Vargas debutó en 2002 con la camiseta de su querido Universitario de Deportes. En 2005 dio el salto a Colón de Argentina, donde jugó dos temporadas hasta que en 2007 llegó a Europa para jugar en Calcio Catania de Italia. Ahí duró dos temporadas, pues Fiorentina de Italia se hizo de sus servicios y ahí logró el pico de su rendimiento futbolístico.

Tras un corto paso por el Genoa de Italia y el Real Betis de España, volvió a Universitario de Deportes en 2017 hasta su retiro al año siguiente.

