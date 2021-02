Ya Andrea Pirlo lo había advertido tras el duelo que Juventus perdió ante Porto por la Champions League a mitad de semana, Álvaro Morata no se encontraba bien de salud y de hecho, hasta se desmayó en el vestuario tras el encuentro. Sin embargo, lo del delantero español pasa por algo más que un simple resfriado: el atacante contrajo el citomegalovirus.

De acuerdo a información de ‘Calciomercato’, Morata ya conoce la causa de la enfermedad que le bajó sus defensas inmunitarias y le causó cansancio, mareo y dolores de estómago. Y si bien no es una situación alarmante, necesitará tiempo para recuperarse al 100%.

El citomegalovirus es una enfermedad común que infecta a la mayoría de las personas en algún momento en sus vidas, pero que raramente causa una enfermedad obvia.

La mayoría de las personas infectadas por este virus no presentan síntomas o solo presentan síntomas leves como fiebre, fatiga, falta de apetito, dolor muscular o de garganta.

Pese a ello, el delantero estará disponible para Andrea Pirlo en los siguientes encuentros, aunque apenas si le darán minutos, pues el objetivo del comando técnico bianconero es que llegue en perfecto estado para el duelo de vuelta ante Porto en Turín, el próximo 9 de marzo.

“Morata no estaba en su mejor momento, aún no se ha recuperado del todo de la gripe, al final del partido tuvo que tumbarse en el vestuario por un desmayo, pero no estaba bien ni siquiera antes del partido, estaba al límite”, dijo Pirlo a Sky Sports tras el duelo en el Do Dragao.





