La Juventus es uno de los equipos que ya trabaja en la reestructuración de su plantilla de cara a la próxima temporada, por lo que en las oficinas del Allianz Stadium ya le pusieron la mira a algunos nombres por los que ofertarán en el mercado de verano. Entre los que más destacan está Dusan Vlahovic, uno de los futbolistas más importantes de la Fiorentina, el cual es seducido por diferentes elencos de la élite europea. Por ello, la ‘Vecchia Signora’ alista una propuesta suculenta rumbo a los despachos del conjunto viola para que ningún otro pretendiente se le adelante.

Según la información brindada por ‘La Gazzetta dello Sport’, la propuesta por el jugador incluye un salario de ‘seis’ kilos por campaña. Fabrizio Romano, periodista especializado en la ventana de traspasos, ya filtró hace unas semanas que el atacante no tienen ninguna intención de renovar con su actual equipo.

Asimismo, los ‘bianconeri’ lanzarían esta propuesta a causa de que hay muchos pretendientes detrás. Bayern Múnich, Atlético de Madrid y el Barcelona han desfilado por su pasarela de interesados. Si bien es cierto, los blaugranas, que viven una situación económica complicada, no tienen muchas opciones que hacer propuestas espectaculares.

Por otro lado, Massimiliano Allegri ha pedido el fichaje cuanto antes, por lo que será en enero de 2022 donde las negociaciones inicien. Sin embargo, tras ver el interés que hay por su jugador, la Fiorentina podría elevar sus pretensiones, puesto que el serbio viene demostrando un nivel soberbio y no les convendría perderlo para el segundo tramo de temporada por un bajo costo.

Allegri toma duras medidas por malos resultados

Según informaciones de la prensa internacional, en la última práctica de la Juventus, el técnico informó a todos sus jugadores que concentrarán toda una semana, lo que implica que no podrán volver a sus casas y solo saldrán para los encuentros de Champions League ante el Zenit y luego ante la Fiorentina por la Serie A.

Los rumores no demoraron en aparecer y muchos indican que la concentración podría aumentar a más días, en caso los resultados no sean favorables. Las webs italianas aseguran que desde el club indican que esto no se trata de un castigo al plantel por el bajo rendimiento que viene teniendo en la temporada.

El año para la Juventus inició con Cristiano Ronaldo como gran figura, pero el portugués no se sentía del todo cómodo y terminó marchándose al Manchester United, donde tampoco la pasa bien.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.