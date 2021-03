A sus 43 años, Gianluigi Buffon lo ha ganado casi todo con Juventus y la Selección de Italia, pero es consciente de que el momento del adiós definitivo está cada vez más cerca. Incluso, ya se da por hecho que no seguirá la próxima temporada en el equipo más ganador del país europeo, basado en la poca continuidad que tiene en el elenco por el buen momento que está mostrando el polaco Wojciech Szczęsny bajo los tres pales del cuadro de Turín.

Según dio a conocer La Gazzeta dello Sport, ‘Gigi’ no tiene posibilidades de continuar en la ‘Vecchia Signora’ tras finalizar su contrato (en junio de 2021) con el conjunto que lo llevó a la cima del éxito, dejando casi nulas las opciones de seguir viéndolo con la camiseta de uno de los equipos que tanto quiere. Al darse conocer esta decisión, el arquero ya estaría analizando tras propuestas, entre las que figura un posible retorno a Francia, donde PSG le ha dejado las puertas abiertas.

Gianluigi Buffon lleva 10 títulos nacionales con Juventus, seis supercopas y cuatro copas de Italia, convirtiéndose en uno de los jugadores más ganadores en la historia del equipo europeo, dejando a la Champions League como la gran tarea pendiente y aquella espina que no se pudo sacar, a pesar de haberse reforzado con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo para convertirse en protagonistas principales del certamen de clubes más importante del viejo continente.

Buffon tiene en mente dejar el fútbol en 2023, pero todo puede pasar

En conversación con el diario The Guardian, el arquero que tuvo un breve paso por PSG, explicó que tiene en sus planes retirarse como máximo en el 2023, aunque podría ponerle fin a su carrera antes. Con 43 años, su contrato con la ‘Vecchia Signora’ termina en el mes de junio, cuando culmine la presente temporada de la Serie A.

“En mi mente, realmente hay un tope para mi carrera, junio de 2023, es el máximo, pero también podría ser que dejara de jugar dentro de 4 meses, he aprendido que no hay nada seguro en la vida, pero nunca imaginé jugar tanto tiempo”, aseguró el portero. “Sigo creciendo. Cuando estoy con mi mujer y mis hijos, no necesito nada más. En la vida es importante equivocarse y pagar el precio por los errores cometidos para reflexionar”, agregó el portero, refiriéndose a la depresión que tuvo que afrontar tiempo atrás

En tanto, Buffón también habló sobre el contexto que atraviesa el mundo. “El primer mes del confinamiento por la pandemia del Covid-19 fue maravilloso para mi. Por primera vez podía estar todo el día con mi mujer y mis hijos, disponer de tiempo para mí. Después se volvió pesado. Pensaba más y más en los que se estaban marchando. Era consciente de mi fortuna, no era lo mismo estar confinado en una casa con jardín que en un apartamento a tope”, afirmó.

