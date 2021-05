EN DIRECTO se enfrentan Juventus vs Inter de Milán EN VIVO ONLINE por la jornada 37 de la Serie A de Italia, este sábado 15 de mayo desde el Juventus Stadium de Turín, Italia. Sigue la transmisión y narración del encuentro por la señal de ESPN y ESPN Play, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para que no te pierdas ningún detalle te dejamos cómo y dónde ver este encuentro desde tu celular en todos los países del mundo.

El campeón del ‘Calcio’, que acabó con la hegemonía de la ‘Juve’, buscará reafirmar su superioridad en la temporada de ‘la mano de Romelu Lukaku y Lautaro Martínez. El ‘neroazurro’ juegan ya sin presiones, y además, vale destacar que el equipo de Conte no pierde desde el 6 de enero, cuando cayó frente a Sampdoria.

Todo lo contrario para la Juventus, que necesita no solo ganar necesariamente, sino esperar otros resultados para seguir en la pelea por clasificar a la próxima Champions League, requisito de la directiva para la continuidad de Andrea Pirlo, y probablemente también una condición que se ha marcado Cristiano Ronaldo.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 18:00 horas #Vamos Bar 1

Argentina: 13:00 horas por ESPN y ESPN Play

Uruguay: 13:00 horas por ESPN y ESPN Play

Brasil: 13:00 horas GUIGO, TNT Sports y Rai Italia Sudamérica

Chile: 12:00 horas ESPN y ESPN Play

Paraguay: 12:00 horas ESPN y ESPN Play

Venezuela: 12:00 horas por ESPN y ESPN Play

Colombia: 11:00 horas por ESPN y ESPN Play

Perú: 11:00 horas por ESPN y ESPN Play

Ecuador: 11:00 horas por ESPN y ESPN Play

México: 11:00 horas por Fanatiz Mexico, Serie A Pass, Rai Italia Nord América, ESPN2 y ESPN Play

Estados Unidos: 09:00 PT/ 12:00 ET por Rai Italia Nord América y ESPN+

Precisamente el delantero luso viene de marcar su gol número 100 como bianconero la jornada anterior ante Sassuolo, donde Paulo Dybala logró también ese récord. Y esperan estar igual de finos el sábado, pues una derrota significaría jugar la Europa League.

La ‘Juve’ marcha en el quinto puesto de la Serie A con 72 puntos, uno menos que el cuarto (que clasifica a Champions) que le pertenece al Napoli. Más arriba se encuentran el Atalanta y Milan, segundo y tercer, respectivamente, ambos con 75 unidades, y en el primer lugar el ya campeón Inter.

El último duelo entre Juventus e Inter fue el 17 de enero de este año. Allí, por la jornada 18 de la Serie A, el equipo de Antonio Conte se impuso 2-0 gracias a los goles de Arturo Vidal y Nicolò Barella.

Juventus vs Inter: posibles formaciones:

Juventus: Gianluigi Buffon; Danilo, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Alex Sandro; Federico Chiesa, Arthur, Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski; Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala. DT: Andrea Pirlo.

Inter: Samir Handanovič; Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Matías Vecino, Christian Eriksen, Roberto Gagliardini, Ashley Young; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez DT: Antonio Conte.

