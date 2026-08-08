transmitió el encuentro entre vs. este sábado 8 de agosto desde las 6:00 a.m. (hora de Perú). ¿A qué hora estuvo programado el inicio del partido? Los aficionados pudieron seguir la transmisión a través de DIRECTV, DGO EN VIVO, según la disponibilidad de la señal en cada territorio. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV!

Juventus vs. Inter se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Juventus)
Juventus vs. Inter se enfrentan en amistoso internacional. (Video: Juventus)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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