Juventus vs Roma se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este domingo 1 de septiembre desde el Estadio de Juventus por la fecha 3 de la Serie A. La ‘Vieja Señora’ llega con dos victorias al hilo; mientras que los la ‘Loba’ un empate y una derrota. El encuentro está programado para iniciar a las 1:45 de la tarde (horario en Perú; dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. En cambio, en México se podrá ver Sky Sports y en España por DAZN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Juventus vs Roma por la fecha 3 de la Serie A de Italia. (Vídeo: @juventusfces).