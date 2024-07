La temporada 2024/2025 en la Serie A tendrá muchas novedades y verá el despliegue de algunas figuras del fútbol mundial, en los últimos pasajes de su carrera. Luego de la llegada de Raphael Varane al Como (dirigido por Cesc Fábregas) y las vigentes negociaciones de David de Gea con Genoa, se sumará la incorporación de Keylor Navas al Monza. De acuerdo a información de Sky Sport, el portero costarricense pasará los exámenes médicos para tener una nueva aventura en su carrera futbolística.

En la última temporada, el guardameta terminó su contrato con PSG y decidió no renovar. Si bien llegó en el año 2019, no pudo ganarse el puesto de arquero titular ante los repentinos fichajes que tuvo el equipo. Uno de ellos fue Gianluigi Donarumma quién, a pesar de no mostrar el mejor nivel, se quedó entre los inicialistas.

Navas jugó en Nottingham Forest en calidad de cedido entre enero y junio del 2023. Terminada la cesión, volvió a Francia; sin embargo, el pasado 30 de junio culminó su vínculo. En esta nueva etapa, el costarricense ocupará el espacio que Michele di Gregorio dejó libre al firmar, con la Juventus, un contrato de cesión con cláusula de compra obligatoria de 13.5 millones de euros.

“Keylor Navas acepta unirse al equipo italiano AC Monza en transferencia gratuita. Después de que el acuerdo se derrumbara para Pierluigi Gollini, Monza consiguió el acuerdo con Navas en términos de contrato. Keylor Navas dejó el París Saint-Germain como agente libre en junio, ahora está listo para un nuevo capítulo y estará en la Serie A de Italia”, comentó Fabrizio Romano en su cuenta de Instagram.

El equipo estuvo buscando, en primera instancia, a Perluigi Gollini, que acumula dos temporadas seguidas a préstamo en el Nápoles procedente de la Atalanta, pero, al final, se han decantado por la opción más mediática y menos costosa. Con 37 años, además, el guardameta será uno de los talentos a seguir en la élite italiana.

¿Cómo llega Keylor Navas al Monza?

Adriano Galliani fue el encargado de gestionar las negociaciones y en pocas horas logró el acuerdo con el portero nacido en el año 1986. La idea de su arribo es volver a tomar el protagonismo que lo llevó a tener continuidad en equipos como Real Madrid. En la temporada pasada, solo jugó seis partidos en PSG.

El curso pasado, el Monza quedó en la posición 12 de la Serie A. Keylor Navas podría ayudar a dar un plus al proyecto en su búsqueda del ‘top 10′, aunque hay que tener en cuenta que Di Gregorio ya presentaba un plus de seguridad para la línea de atrás del equipo que viene mostrando un crecimiento notable en el paso de las temporadas.





