El Inter de Milán sabe que con el paso de los días, Lautaro Martínez se acerca más al FC Barcelona. Es por eso que han colocado al español Álvaro Morata como el primer candidato para tapar el hueco que deje el argentino con su salida a final de temporada.

Según el diario ‘TuttoSport’, aunque el Inter no quiere perder a Lautaro, asume que hay que buscar otras opciones en el mercado para reemplazarlo. Y quién mejor que el crack del Atlético de Madrid, uno que ya tiene experiencia en el fútbol italiano tras su paso por la Juventus hace cinco años.

A esto hay que agregarle que Morata es del agrado del DT Antonio Conte, pues ambos coincidieron en el Chelsea inglés. De acuerdo a la citada fuente, los italianos pagarían hasta 40 millones de euros por Álvaro, dinero que saldrá de la venta de Lautaro al Barcelona por 111 ‘kilos’.

En el Inter de Milán la tienen clara

En entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport’, Giuseppe Marotta, director general del equipo lombardo ya adelantaba que Lautaro si termina en Camp Nou, el ‘Neroazzurro’ compensará su partida con el fichaje de otro delantero de primer nivel.

“El club no desea vender a Lautaro. Es joven, tiene futuro y es un elemento clave para Conte pero hay una cláusula. No sé qué piensa el Barcelona, ​​quizás también tengan alternativas. Espero que no paguen la cláusula. Si Lautaro se va, llegará un jugador de primer nivel”, aseguró Marotta.

Cabe recordar que Lautaro Martínez llegó al Inter de Milán en 2018 desde Racing Club por 25 millones de euros. El delantero argentino, nacido en Bahía Blanca el 22 de agosto de 1997, se formó en Atlético Liniers antes de dar el salto a la ‘Academia’. Ya ha jugado la Copa América con la Albiceleste.





