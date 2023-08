Los últimos días de mercado de fichajes en Europa siempre traen grandes sorpresas. Este jueves, se confirmó que Leonardo Bonucci se despidió de la Juventus y llegó a un acuerdo con Unión Berlín, equipo que juega la Bundesliga. El central italiano se marcha de la ‘Vecchia Signora’ tras 12 temporadas interrumpidas -en 2017/18 jugó para el AC Milan-, y un total de 502 partidos disputados, en los que anotó 35 goles. Asimismo, ganó 8 títulos de Serie A y 4 Copa Italia. Es una leyenda de la ‘Juve’.

De acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, el defensor de 36 años viajará pronto a la ciudad de Berlín (Alemania) para acordar los últimos términos de su contrato, que será hasta el final de esta temporada (junio de 2024), con opción a un extender por una campaña más.

“Leonardo Bonucci a Union Berlin. ¡Allá vamos! Llegaron a un acuerdo verbal, el central italiano deja la Juventus con un contrato permanente y se une al Unión. Bonuci viajará a Berlín hoy más tarde si todo va según lo previsto. Contrato hasta junio de 2024, se discute opción para una temporada más”, señaló el comunicador italiano.

Aunque fue una decisión difícil, al zaguero no le quedó más opción que salir de la ‘Juve’, debido a que no entraba en los planes del entrenador Massimiliano Allegri. “Bonuci decidió aceptar la propuesta del Unión y afrontar el último reto de su carrera en la Bundesliga”, aseguró el diario AS.

Leonardo Bonucci llegó a un acuerdo con el Unión Berlín de la Bundesliga. (Foto: Fabrizio Romano)





¿Por qué decidió fichar por el Unión Berlín?

Uno de los objetivos de Leonardo con esta movida es tener continuidad para ingresar en la lista de Luciano Spalletti, entrenador de la Selección de Italia, con miras a la Eurocopa 2024. Es consciente de que solo lo logrará jugando al máximo nivel. Y la liga alemana es una de las más competitivas del continente, aunque haya una clara superioridad del Bayern Múnich.

Es importante destacar que el zaguero se terminó de convencer por llegar al Unión Berlín debido a su histórica clasificación a la UEFA Champions League 2023-24. El cuadro alemán está en el Bombo 4 y enfrentará a los mejores clubes de Europa. Puede tocarle Manchester City, FC Barcelona, Real Madrid, PSG, entre otros, en la fase de grupos.





Recibe nuestro boletín de nticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR