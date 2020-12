El primer partido de Napoli como local desde que su estadio se llama Diego Armando Maradona fue la ocasión ideal para que Lorenzo Insigne, capitán del equipo, estrenara el imponente tatuaje del ‘Pibe de Oro’ que llevará para siempre en la piel.

El atacante italiano, criado adorando a Maradona como la mayoría de napolitanos, jugó este jueves contra Real Sociedad por la Europa League con la imagen del astro del fútbol inmortalizada en el muslo izquierdo, su más reciente homenaje al ’10′ argentino.

Insigne, que hace un par de días se había mostrado orgulloso en un video mientras se realizaba el tatuaje, ya había rendido tributo a su ídolo en más de una ocasión.

A pocos días del fallecimiento de Maradona anotó en la goleada del Napoli a Roma por la Serie A y festejó rindiendo tributo al popular ‘Pelusa’.

Antes del encuentro, en calidad de capitán, depositó un ramos de flores en dos de las curvas del estadio, a los pies de fotografías gigantes del ’10′ vistiendo los colores del Napoli.

Emotivo fue también el minuto 10, en el que el partido se detuvo para unos instantes en que los miembros de los dos equipos aplaudieran a Maradona, cuya imagen se mostraba en el videomarcador.

“Crecí escuchando las historias de mi familia sobre tus hazañas, viendo y revisando tus interminables juegos. Fuiste el mejor jugador de la historia, fuiste nuestro Diego. Tuve la suerte de conocerte, hablar contigo, conocerte y no niego que me temblaban las piernas. Para mí siempre has tenido palabras hermosas, palabras de consuelo que nunca podré olvidar y que guardaré para siempre dentro de mí. Como aficionado, como napolitano, como jugador de fútbol: Gracias por todo D10S. Siempre te amaremos”, escribió Insigne en Instagram luego de la muerte de Maradona.