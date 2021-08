La carrera de Lucas Torreira se mantendrá en Europa, pero ya no en Inglaterra con el Arsenal, al menos por ahora. Finalmente, el volante uruguayo se dirigirá a Italia para unirse a la Fiorentina y volver a jugar la Serie A, torneo donde brilló en sus primeros años en el viejo continente.

Según se pudo conocer, el acuerdo se dio en calidad de préstamo con un costo de 1.5 millones de euros por toda la temporada. Además, existe una opción de compra, la cual fue valorada en 15 millones de euros. Esta será una nueva oportunidad para el futbolista de 25 años de encontrar su mejor nivel futbolístico.

Recordemos que en el curso pasado no fue considerado por Arsenal y fue cedido al Atlético Madrid, donde tampoco logró consolidarse: jugó 19 partidos (tres veces como titular) y anotó un gol. Durante esa travesía en España, los rumores de su posible llegada a Boca Juniors de Argentina aumentaron, pero no hubo nada oficial.

Ahora, ya mentalizado en Fiorentina, el aguerrido Lucas Torreira buscará volver a ganar continuidad. Antes de su llegada a Inglaterra, el uruguayo jugó dos temporadas en la Serie A con Sampdoria y sumó 71 partidos (anotó 4 goles). Todavía con contrato en el Arsenal, hasta el 30 de junio del 2023, tiene la posibilidad de volver a impulsar su carrera en Italia.

Lucas Torreira, sin brillo en Arsenal

La carrera de Lucas Torreira despegó de manera espectacular desde su estadía en la Sampdoria de Italia y su participación en el Mundial Rusia 2018. El gran nivel que mostró sirvió para que sea contratado por el Arsenal de Inglaterra, a donde llegó como gran figura y demostró su calidad desde su aparición.

En su primera temporada sumó 34 partidos por Premier League y 29 apariciones en la segunda, pero luego ya no fue considerado por Mikel Arteta. Durante el curso anterior, fue cedido al Atlético Madrid de España, donde no brilló mucho, pero al menos logró sumar minutos. De regreso a Londres, no iba a ser tomado en cuenta y por ello es cedido.





