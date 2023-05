¡No hay marcha atrás! Luciano Spalletti, el entrenador que consiguió el título de Serie A para el Napoli luego de 33 años, anunció que dejará el club al final de temporada. Asimismo, confirmó que se tomará un año sabático después de firmar una campaña histórica con el conjunto napolitano. El presidente del club, Aurelio De Laurentiis, había adelantado la decisión del DT italiano. Ahora buscará un reemplazante de cara a la temporada 2023-24.

El técnico de mayor edad (64 años) en ganar un Scudetto por fin rompió su silencio sobre los rumores de su partida. Confirmó la noticia y señaló que le había comunicado su decisión al club hace un mes aproximadamente, cuando estaba por salir campeón de Italia. Además, apuntó que no piensa cambiar de opinión.

“A veces, uno se separa por demasiado amor. No me quedo, me voy. No hay manera de cambiar de opinión. Le dije al club que necesito un año libre hace unas semanas. No trabajaré en ningún otro club. Descansaré un año”, señaló Spalletti este lunes sobre su futuro cercano como entrenador.

“Él (Luciano Spalletti) es un hombre libre. Cuando alguien viene a ti y te dice: ‘Lo hice lo mejor que pude, un ciclo de mi vida llegó a su fin, tengo contrato en vigor contigo pero prefiero tener un año sabático’. ¿Qué le dices? Se lo concedo, le agradezco lo hecho, y ahora es bueno que siga haciendo lo que quiere hacer”, había manifestado De Laurentiis hace unos días.

El dirigente también comentó que estará agradecido de por vida con Spalletti. “Siempre le estaré agradecido. El Scudetto contribuyó a la difusión de la marca del club. En este período, muchos estadounidenses visitan la ciudad y llegan al estadio porque ven Nápoles de color azul. Nielsen ha certificado que los fanáticos azules son más de 83 millones, ahora se habrán convertido en 120″, destacó.

Napoli: firmó una histórica campaña

El sorprendente Napoli de Luciano Spalletti salió campeón de la Serie A con una ventaja importante sobre sus rivales. Le sacó 16 unidades de diferencia al segundo lugar, Lazio, y 18 puntos al tercer puesto, Inter de Milan. A falta de una jornada, el conjunto napolitano podría llegar a los 90 puntos. Sin duda, una campaña memorable para el club.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.