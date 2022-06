Probablemente en la cabeza de Luis Suárez aún está muy presente todo el escándalo que se armó en el 2020, cuando aún era jugador del FC Barcelona y tuvo que pasar un examen para obtener la nacionalidad italiana (y así fichar por Juventus), que finalmente terminó siendo una farsa, tal cual lo reconoció el propio futbolista. Casi dos años después, Italia, que en su momento ‘condenó' al ‘Pistolero’, podría ser su salvavidas.

El delantero uruguayo ha sido relacionado con una infinidad de equipos pero no se ha concretado ningún rumor, y ahora el Atalanta parece dispuesto a ofrecerle un contrato, según avanzó el medio internacional ‘ESPN’.

El conjunto italiano habría pensado en el ‘charrúa’ como el mejor refuerzo para su delantera con el objetivo de regresar a lo más alto de la Serie A y así poder entrar en competiciones europeas.

El atacante de 35 años no seguirá en el Atlético de Madrid tras dos temporadas en el club rojiblanco, donde completó registros de 83 partidos y 34 dianas, 21 de ellas en su primer año.

Así, la Serie A aparece como una buena oportunidad para Suárez de seguir en una de las grandes ligas de Europa, al menos una temporada más, pensando sobre todo en el Mundial de Qatar 2022 a fin de año, probablemente su última Copa del Mundo.

¿Dónde continuará su carrera el ‘Pistolero’?

Sobre su futuro, el ‘charrúa’ de 35 años reconoció que tiene varias ofertas y llamadas, pero que por ahora se tomará su tiempo para tomar la mejor decisión “y jugar el Mundial en las mejores condiciones”.

Si las ligas de Qatar, China o Estados Unidos están dentro de sus opciones, las descartó. “Todavía no está en mi cabeza. No estoy pensando en el dinero si no en nivel deportivo alto para llegar al Mundial bien. Eso es Europa. Recibo muchas llamadas de México, Brasil, Argentina...”.





