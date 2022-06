Novedades en el FC Barcelona para el mercado de fichajes de verano. No se trata de una contratación estelar como la de Robert Lewandowski, sino de la renovación de Sergi Roberto por una temporada más. A través de sus redes sociales, el cuadro de la ciudad condal ha anunciado que el de Reus seguirá vistiendo de azulgrana hasta el 30 de junio de 2023, luego de que el polivalente futbolista hiciera el sacrificio de bajarse el sueldo para cerrar el acuerdo. La disminución salarial con respecto al último vínculo es sustancial y está por encima del 50 por ciento.

Roberto jugó su último partido el pasado 27 de octubre en Vallecas, donde se tuvo que retirar por unas molestias en el cuádriceps derecho. Esta temporada únicamente ha participado en nueve partidos de LaLiga y en tres de Champions y fue intervenido en diciembre pasado para solventar una lesión en el recto femoral de la pierna derecha. Por ello, en declaraciones a los medios de comunicación de la entidad, el jugador de Reus, cuyo anterior contrato finalizaba el próximo 30 de junio, agradeció la confianza del club y, especialmente, del técnico Xavi Hernández.

“Estoy muy contento de continuar aquí, en el club de mi vida. Llevo desde los 14 años en el club. Estar un año más en el club es muy importante para mí, sobre todo después de dos últimos años en los que he arrastrado muchos problemas físicos que no me han permitido estar al 100%”, explicó Roberto.

Sergi Roberto renovó con el Barcelona por una temporada más. (Foto: AFP)

Asimismo, confía el lateral “volver a disfrutar del fútbol” después de que esta última temporada solo ha participado en nueve partidos de LaLiga y en tres de ‘Champions’ debido a las dolencias físicas. El jugador fue intervenido en diciembre pasado para solventar una lesión en el recto femoral de la pierna derecha. “Ya han pasado seis meses de la operación y estoy casi al 100% para volver a estar con el equipo en la pretemporada. Devolveré la confianza”, prometió.

La rebaja salarial con respecto al último contrato es sustancial y está por encima del 50 por ciento. Anteriormente se negociaba bajo una base económica más alta y por dos temporadas. Sin embargo, la postura del club era adecuar el salario del jugador a la nueva realidad económica del Barcelona y no ofrecerle más de un año.

En este sentido, Sergi Roberto aseguró entender “la situación” en la que se encuentra la entidad: “Entre todos tenemos que seguir remando, ayudando y aportando nuestro granito de arena. Yo ya lo he hecho y ahora hay que trabajar al 100% para hacer una temporada muy buena”.

Sobre las aspiraciones que tiene con vistas al próximo curso, el futbolista destacó que el equipo empieza una temporada “desde cero” con Xavi y celebra que los jugadores tendrán “tiempo para trabajar y ser más fuertes” que el curso pasado.





