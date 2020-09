Luis Suárez dio gran paso para sellar su desvinculación del Barcelona. Este jueves el delantero uruguayo obtuvo la nacionalidad italiana después de superar una prueba de nivel B1, la cual fue tomada en la Universidad de Perugia.

Lorenzo Rocca, docente que estuvo a cargo de la evaluación del ‘Pistolero, dio a conocer detalles del examen que rindió el futbolista de 33 años y elogió su nivel para comunicarse en la lengua italiana.

“Ha llegado al edificio sobre las 15.30 horas y estaba muy tranquilo, sereno y sonriente. Ha hecho el examen del nivel B1 y es un examen que es oral y de conversación y dura diez minutos. Suárez ha llegado solo y la comisión estaba compuesta por dos examinadores”, sostuvo en diálogo con la Cadena Ser.

“Entendía siempre todo y por tanto imagino que se ha preparado bien y habrá recibido un curso intensivo de italiano. No hemos hablado de fútbol, hemos hablado de la familia, de Uruguay, de su experiencia vital, pero no de fútbol. Lo he visto feliz de aprender la lengua italiana y me ha parecido contento de estar en Italia”, agregó.

FUTURO INCIERTO

A pesar de que muchos señalaban que la necesidad de Suárez por obtener el pasaporte italiano sería clave para cerrar su incorporación a la Juventus. Sin embargo, en las últimas horas esta posibilidad se habría diluido, ya que el club turinés se habría decantado por la opción de fichar a Edin Dzeko.

Sus chances de aterrizar en Italia pasarían ahora por un supuesto interés del Inter de Milán, club que estaría dispuesto a fichar al uruguayo en caso Lautaro Martínez terminé dejando el club de Lombardía.