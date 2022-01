El gran ‘culebrón’ del mercado de fichajes de enero sigue sumando actores, pues la operación no es para nada sencilla, y no solo depende del deseo del jugador. Álvaro Morata y su posibilidad de sumarse al FC Barcelona a pedido del propio Xavi Hernández, no solo depende de la Juventus o el Atlético de Madrid (dueño del pase del delantero), sino ahora también del PSG. El cuadro de Turín quiere a Maurco Icardi para dejar ir al español.

Según información que revela este domingo la prensa italiana, la cúpula deportiva de la ‘Juve’ ya se está moviendo para reemplazar a Morata, y el mejor colocado es el delantero argentino, de acuerdo a lo que señaló el periodista italiano Di Marzio.

Icardi es un viejo anhelo del presidente bianconeo Agnelli, que intentó llevarlo a Turín cuando el delantero pertenecía al Inter de Milán. El deseo no se ha ido, pero la situación económica de la Juventus ha cambiado ahora.

Es así que el equipo italiano buscaría el préstamo del argentino por los próximos seis meses, pero sin cargo ni obligación de compra, algo que el PSG no estaría dispuesto a aceptar en un principio, aunque el club parisino tiene que desprenderse de jugadores debido a su extensa plantilla.

Además, su esposa y agente de Icardi, Wanda Nara, está a favor de volver a Italia, según desveló ‘RMC’ Sport. Leonardo quiere al menos 30 millones por el atacante.

PSG es consciente que perderá mucho dinero

El París Saint-Germain desembolsó en verano de 2020 unos 50 millones por el traspaso del argentino, procedente del Inter de Milán. Como bien sabemos, el cuadro francés abonó el valor total de compra que pactaron ambas instituciones en aquel entonces.

No obstante, poco más de un año después, Mauro Icardi ha perdido mucho protagonismo y su enorme salario hace que los interesados en hacerse con sus servicios se desanimen al ver una cantidad elevada. Debido a esto, diferentes medios de Francia aseguran que el equipo podría perder entre 20 y 30 millones de euros, tras la salida del delantero.

Así va lo de Morata

Morata está cedido por segundo curso seguido en el Juventus por el Atlético de Madrid, tras el acuerdo alcanzado el pasado verano para prorrogar el préstamo en el club italiano por diez millones de euros más, después de que el conjunto ‘bianconero’ no ejerciese la opción de compra que tenía por 35 millones de euros al final de su primer año de cesión.

El Barcelona, por tanto, necesitará un acuerdo tanto con el Juventus como con el Atlético para concretar el fichaje de Morata, que no ha entrado en los planes de Diego Simeone, el técnico del conjunto madrileño, en las dos últimas campañas, tras su salida en el verano de 2020 a la Serie A italiana para abrir espacio en la plantilla al fichaje de Luis Suárez por los rojiblancos.

