Tras una constante lucha, en la que nunca se alejó del deporte, Sinisa Mihajlovic perdió la vida. El ex futbolista y actual DT de Bolonia no pudo seguir con la batalla frente a la leucemia y falleció este viernes a los 53 años de edad. El mundo del fútbol lamenta la partida de uno de los mejores pateadores de tiro libre en la historia y que deslumbró por su fútbol en la Serie A.

Volvió a ser hospitalizado de nuevo y esta vez no ha superado a la leucemia. “En los últimos años mi recuperación ha sido excelente, pero estas enfermedades son insidiosas y las últimas pruebas han hecho saltar las alarmas y puede haber riesgo de que la enfermedad reaparezca. Para evitar que esto ocurra, me han aconsejado que me embarque en un tratamiento que corte de raíz esta hipótesis negativa”, decía.

Esta noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado: “La mujer Arianna y los hijos Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan y Nikolas, la nieta Violante, la madre Vikyorija y el hermano Drazen, anuncian en su dolor la muerte injusta y prematura de su marido, padre, hijo y hermano ejemplar, Sinisa Mihajlovic. Hombre único y profesional extraordinario, disponible y bueno con todos. Con valentía luchó en contra de una terrible enfermedad, le damos las gracias a los médicos y a las enfermeras que le siguieron en estos años, con amor y respeto, en particular a Francesca Bonifazi, el doctor Antonio Curti, el profesor Alessandro Rambaldi y el doctor Luca Marchetti. Sinisa siempre estará con nosotros, vivimos con el amor que nos regaló”.

Su familia y varios clubes han confirmado la triste muerte del mítico central, al que muchos recordarán por su espectacular golpeo en los libres directos. ‘El Bombardero’ tenía un excelente disparo, capaz de ejecutar los golpes francos de una manera impresionante.

La carrera profesional de Mihajlovic

Respecto a su carrera de futbolista, fue parte de equipos como Borovo, Vojvodina, Estrella Roja, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Destacado en la posición de defensa, tuvo la oportunidad de marcar casi 100 goles en los 563 partidos que disputó como profesional. El 13 diciembre de 1998 hizo historia en la Serie A, convirtiéndose en el primer jugador capaz de marcar un hat-trick de falta directa, durante el Lazio-Sampdoria (5-2).

Mihajlovic debutó como futbolista en el año 1986 jugando para el Borovo NK de su país y luego en el Vojvodina Novi Sad, pero su salto a las primeras planas de los diarios europeos se dio en el Estrella Roja de Belgrado, donde entre 1990 y 1992 se destacó junto a una generación de enormes jugadores yugoslavos.

Con ese club ganó la Copa de Europa en la temporada 1990-91, derrotando en la final al Olympique de Marsella por penales, con Miha marcando uno de los disparos. Unos meses después ganaría también la Copa Intercontinental, venciendo a Colo Colo por 3-0.

De allí saltó al Calcio. Jugó dos años en la Roma pero fue en la Sampdoria donde empezó a hacerse su nombre en el fútbol italiano, una de las ligas más competitivas de Europa. En 1998 pasó a la Lazio, y en 2004 recaló en otro gigante de la península, el Inter de Milán. En ambos equipos compartió cancha y vivencias con muchos jugadores argentinos, como Juan Sebastián Verón, Julio Cruz, Diego Simeone y Javier Zanetti.

Tras su retiro, en 2006, comenzó su trabajo de entrenador como asistente de Roberto Mancini en el Inter de Milán, pero rápidamente inició su camino en solitario.

En total, como director técnico empezó su paso en Inter y fue parte de Bolonia, Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino, Sporting de Lisboa y otra vez Bolonia, que le despidió el pasado 6 de septiembre tras haber cosechado tres empates y dos derrotas en las primeras cinco jornadas de Serie A.





