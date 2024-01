Napoli vs. Inter de Milán se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este lunes 22 de enero por la final de la Supercopa de Italia. Ambos equipos llegan a este enfrentamiento luego de golear en las semifinales. El partido arrancará a las 2:00 de la tarde (hora local, y dos horas más tarde en Argentina y Chile). La transmisión será GRATUITA a través de ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Napoli vs. Inter: revisa el horario y cómo ver la Supercopa de Italia. (Vídeo: @Inter).





Napoli vs. Inter: posibles alineaciones

Napoli: Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi, Gaetano, Lobotka, Rui, Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martínez.