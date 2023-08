El futuro de Romelu Lukaku ha sido una de las novelas más largas en este mercado de pases, pues cuando parecía que estaba todo encaminado para que se quedara en el Inter de Milán, la negociación oculta con la Juventus estropeó su permanencia en el Giuseppe Meazza. Así pues, el Chelsea, dueño de su pase, se vio en la necesidad de buscarle un nuevo destino lo más pronto posible. Tras varias semanas de incertidumbre, por fin este lunes se confirmó el nuevo club donde jugará el belga: la AS Roma.

Según la información revelada por Fabrizio Romano, el futbolista de 30 años llegó a un acuerdo para su cesión al equipo de la capital de Italia, por un costo superior a los 5 millones de euros. Asimismo, su salario hasta junio del próximo año será cercano a los 7.5 millones de euros. Con esto, se reencontrará con José Mourinho, con quien ya trabajó en el Chelsea y el Manchester United.

“Romelu Lukaku a la AS Roma. Se alcanzó un acuerdo de cesión válido hasta junio de 2024: el jugador viajará a Roma el martes. Cobertura salarial en torno a 7.5 millones de euros durante diez meses. Comisión de préstamo superior a los 5 millones de euros. La luz verde también llegó por parte del jugador. Trato hecho”, publicó el periodista italiano en sus redes sociales.

Lukaku no tenía lugar en el plantel de Mauricio Pochettino y, pese a que su contrato finaliza a mediados del 2026, los ‘Blues’ aceleraron las negociaciones para que su préstamo a la AS Roma se dé lo más rápido posible. Hay que tomar en cuenta que el mercado de pases se cerrará a las 12:00 a.m. del 1 de septiembre, por lo que no contaban con mucho tiempo.

Por otro lado, el conjunto londinense continúa buscando otras variantes ofensivas para su plantilla. Según Daily Mail, Ferran Torres y Raphinha serían los próximos objetivos del equipo de Pochettino, tomando en cuenta el presente que viven en el FC Barcelona y la poca continuidad que tendrán a lo largo de la presente temporada.

“Ferran Torres ha sido utilizado a menudo como suplente del delantero estrella Robert Lewandowski en el Camp Nou (...) El extremo brasileño Raphinha, exjugador del Leeds, fue sustituido por el prodigio Lamine Yamal, de 16 años, en las últimas semanas”, añade la citada fuente, explicando el presente de ambos delanteros en tienda ‘azulgrana’.

Lo cierto es que, si bien Ferran está teniendo un arranque de temporada excepcional –lleva dos goles en las tres primeras jornadas de LaLiga–, el Barça podría plantearse una posible venta para seguir ingresando dinero a sus arcas. El caso de Raphinha es distinto, pues no cuenta con el respaldo absoluto de Xavi Hernández y su venta parece ser más factible para los intereses del club.

¿Cuándo será el debut de Lukaku en la AS Roma?

Si los trámites se aceleran y suma sus primeros entrenamientos al mando de José Mourinho, Romelu Lukaku podría debutar en la AS Roma este fin de semana. Luego de su última derrota por 2-1 en manos del Hellas Verona, la ‘Loba’ volverá a jugar este fin de semana cuando reciba al AC Milan por la fecha 3 de la Serie A 2023-24. Dicho compromiso está programado para el viernes 1 de septiembre a la 1:45 p.m., se disputará en el estadio Olímpico de Roma y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por las señales de ESPN y Star Plus.





