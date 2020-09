Italia debutó este viernes en la UEFA Nations League. El conjunto conducido por Roberto Mancini no pasó de un empate (1-1) como local ante Bosnia Herzegovina. Una de las ausencias que más llamó la atención fue la del defensor Giorgio Chiellini, quien permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes.

Tras el fin del encuentro, Roberto Mancini, DT de la ‘azurri’, fue consultado por la inclusión Francesco Acerbi en lugar del futbolista de la Juventus.

“Fue culpa mía. Me enseñaron la alineación y no llevaba mis gafas puestas. Simplemente dije que estaba correcta, no me di cuenta que (Francesco) Acerbi estaba en lugar de Chiellini”, afirmó.

El ex entrenador del Manchester City señaló que igual tenía en mente que cada uno de los centrales dispute uno de los encuentros de esta fecha doble en la Nations League.

“En cualquier caso, el plan era que cada uno jugara un partido como titular. Le pregunté a Giorgio si quería jugar hoy o contra Holanda, y me dijo que hoy, pero habrá que cambiarlo. No es como si hubiéramos alineado un defensa en vez de un portero, no es un error grave, pero sí es un error”, agregó.

En la siguiente jornada Italia jugará de visita ante Países Bajos, seleccionado que venció 1-0 a Polonia en el debut. Esta vez la presencia de Chiellini está garantizada desde el primer minuto.

