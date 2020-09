André Carrillo es uno de los jugadores de la Selección Peruana que tienen un mejor presente futbolístico. Sin embargo, ello lo tuvo que demostrar con el tiempo, ya que su decisión de elegir el fútbol de Arabia Saudita no convenció del todo, en un inicio, al comando técnico de la escuadra bicolor, comandado por Ricardo Gareca.

Esto debido a que, en un principio, se dudaba del nivel del exótico campeonato y se pensaba que la decisión del futbolista nacional había sido tomada en base al gran salario que iba a recibir en dicha institución.

Con el paso de los años, André Carrillo y Al-Hilal demostraron que la competencia en el continente asiático es muy fuerte. Además, la ’Culebra’ mostró su mejor cara con la Selección Peruana, lo que terminó por dejar al ’Tigre’ tranquilo por su actualidad en el elenco árabe.

El futbolista nacional dio detalles de lo que fue su decisión de permanecer en el equipo azul, dando a conocer que no solo fue el dinero lo que lo movió a quedarse, ya que tuvo otras ofertas aún mejores, pero su comodidad en el club fue pieza clave en su respuesta.

“¿A quién no le gusta la plata? Estaba contento y me quise quedar acá. Otros clubes árabes me pagaban un poco más, pero le dije a mi empresario que no quería escuchar a nadie, que me quería quedar en Al-Hilal así me paguen un poco menos que en otro lado. Por ese lado me quedo tranquilo al saber que no me quedé aquí por el dinero”, sostuvo el jugador en diálogo con ’Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

⚽️ André Carrillo: "¿A quién no le gusta la plata? tuve ofertas de otros clubes árabes que me ofrecían más dinero, pero yo quise quedarme en Al Hilal"



➡️ #CarrilloEnAlÁngulo #AlÁngulo



— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 5, 2020





Todo listo para el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

FIFA difundió el viernes el calendario oficial de las Eliminatorias Qatar 2022 para CONMEBOL. En la página oficial de la entidad deportiva se conoció todo el camino que recorrerá la Selección Peruana de Ricardo Gareca para volver a la Copa del Mundo, tras la reciente participación en Rusia 2018. Tan solo falta que se definan las horas de los encuentros.

El torneo arrancará en octubre y concluirá a finales de marzo del 2022. La Selección Peruana debutará contra Paraguay el 8 de octubre en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción. Luego, la Blanquirroja recibirá el martes 13 de octubre a Brasil en el Estadio Nacional de Lima, para cerrar la primera fecha doble de las Eliminatorias.

