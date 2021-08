Se queda en la Serie A, pero no solo eso, sino que vestirá la camiseta del eterno rival, pues Mourinho no cuenta con él. El delantero español Pedro Rodríguez se convirtió este jueves en nuevo jugador de la Lazio, club al que llega procedente de la AS Roma, por lo que el ariete canario no saldrá de la capital italiana. Un movimiento que ha levantado polvo.

A sus 34 años y después de jugar la última temporada en la Roma, Pedro inicia una nueva aventura en la Serie A en una Lazio que le anunció este jueves como su “nuevo 9”, en su cuenta de Twitter.

(Foto: SS Lazio)

Según adelanta ‘La Gazzetta dello Sport’, el nuevo técnico de la Roma, José Mourinho, no contaba con el ex del FC Barcelona, y el acuerdo con la Lazio, el primero en 40 años entre los dos equipos capitalinos, se hizo a coste cero. Su contrato, de dos temporadas, dos millones de euros por curso.

El tinerfeño triunfó en el Barça de Pep Guardiola y jugó también cinco años en el Chelsea, donde de hecho coincidió con Maurizio Sarri, quien será ahora su técnico en la Lazio.

La temporada pasada fue la única que el español disputó con el conjunto romano, en el que disputó un total de 40 partidos entre Liga, Copa y Champions, y realizó un papel importante en el equipo y terminó con cifras interesantes: seis goles y siete asistencias.

Pedro se prepara para una nueva experiencia en la Serie A italiana después de ganar 23 trofeos de clubes, entre ellos tres Champions League con el Barcelona y una Premier League y una Europa League con el Chelsea.

A su rico palmarés en clubes, se suman también los títulos de la Copa del Mundo de 2010 y la Eurocopa de 2012 ganados con la selección española.

