Otro día en la oficina para el sueco. 39 años y lo de este hombre no es normal. Zlatan Ibrahimovic volvió a ser determinante para mantener al AC Milan invicto y líder en la Serie A, esta vez de visita frente al Udinese con una asistencia y un brutal golazo sobre los 83 minutos del encuentro, para la victoria de 2 a 1 de los ‘rossoneri’.

Cuando parecía que el duelo acaba igualado, el sueco aprovechó un mal rechazo de la defensa del Udine, para mandarse con una pirueta y con el botín derecho, darle los tres puntos al equipo dirigido por Stefano Pioli, que es primero con 16 puntos en seis jornadas.

Antes, a los 18 minutos, Franck Kessié había puesto el primero del partido con un buen derechazo, tras asistencia precisamente de Ibrahimovic. Rodrigo De Paul, a los 48′, había puesto el empate transitorio para el Udinese.

Con este tanto, Ibrahimovic suma ya siete goles en cuatro partidos de la Serie A y desde que volvió a Milán en enero, acumula 22 partidos, 17 tantos y seis asistencias.

Superó el coronavirus

El deportista de 39 años dio positivo por coronavirus hace algunas semanas, estuvo en aislamiento, se recuperó y reapareció para el clásico frente a Inter de Milán con dos goles, para el triunfo 3-2. “Milán nunca tuvo un rey, tienen un Dios”, celebró aquel día el atacante en redes sociales.

El sueco, en el marco de una campaña anti COVID-19 en la región de Lombardía, hizo un llamado a seguir cuidándose de la enfermedad, aunque fiel a su estilo. Sus palabras se hicieron viral.

“El virus me desafió y gané, pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa la cabeza, respeta las reglas: distanciamiento y mascarillas, siempre. Ganaremos”, dijo ‘Ibra’.

