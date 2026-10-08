Betano, la marca de apuestas deportivas y juegos online de Kaizen Gaming, se convierte en patrocinador oficial de la UEFA EURO 2028™. Para conmemorar la ocasión, el secretario general de la UEFA, Theodoros Theodoridis, y el director de Marketing de la UEFA, Guy Laurent Epstein, se unieron al cofundador y CEO de Kaizen Gaming, George Daskalakis y al director comercial, Julio Iglesias Hernando, en una ceremonia de firma celebrada en el Kaizen Campus, en Atenas.

El acuerdo devuelve a Betano al escenario donde comenzó su colaboración con la UEFA. En la UEFA EURO 2024™, Betano, de Kaizen Gaming, se convirtió en la primera marca de iGaming en patrocinar la principal competición de selecciones masculinas de la UEFA, lo que marcó el inicio de una colaboración que desde entonces se ha extendido a algunos de los torneos más importantes del fútbol europeo. Betano es Patrocinador Global Oficial de la UEFA Europa League y de la UEFA Conference League desde la temporada 2024/25.

Theodoros Theodoridis, secretario general de la UEFA, declaró: “Estamos encantados de continuar nuestra exitosa colaboración con Kaizen Gaming y de dar la bienvenida de nuevo a Betano como patrocinador oficial de la UEFA EURO 2028. Tras nuestra colaboración en la UEFA EURO 2024 y en la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, este acuerdo reafirma nuestro compromiso tanto con el desarrollo del juego como con la mejora de la experiencia en los días de partido. Esperamos trabajar juntos de cara a la UEFA EURO 2028”.

Por su parte, George Daskalakis, cofundador y CEO de Kaizen Gaming, añadió que “la UEFA EURO 2024™ marcó el comienzo de una colaboración importante para Kaizen Gaming y Betano. Volver a la competición para la UEFA EURO 2028™ es especialmente significativo para nosotros. Más que nada, formar parte de la 18.ª edición del Campeonato de Europa de la UEFA es una oportunidad para construir sobre todo lo que hemos creado juntos hasta ahora y llevar esa relación a su siguiente capítulo. Y aunque el primer saque inicial de 2028 todavía queda lejos, hoy en Atenas comenzamos el próximo capítulo de nuestra colaboración en el camino hacia la UEFA EURO 2028™”.La UEFA EURO 2028™ reunirá a las principales selecciones nacionales de Europa en nueve estadios y ocho ciudades del Reino Unido e Irlanda, del 9 de junio al 9 de julio de 2028. Más allá de la acción sobre el terreno de juego, el torneo situará al fútbol europeo en el centro de la escena, creando momentos memorables y experiencias compartidas para los aficionados de los países anfitriones y de fuera de ellos.

Betano volverá a estar junto a los aficionados al fútbol, con el objetivo de elevar su entretenimiento y situando siempre en el centro de su plataforma las mejores prácticas de juego responsable y las funcionalidades más avanzadas.