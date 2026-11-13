Seguimos con los enfrentamientos amistosos de esta fecha FIFA. Este viernes 13 de noviembre, no te pierdas el juego de Argentina vs. Uruguay EN VIVO desde La Bombonera, donde la ‘Scaloneta’ chocará ante los charrúas, en un duelo siempre vibrante entre la albiceleste y la celeste. A continuación, te dejaré con los horarios, canales de TV y dónde puedes ver el partido minuto a minuto.
¿Dónde ver Argentina vs. Uruguay EN VIVO por fecha FIFA 2026?
La selección argentina se enfrentará a Uruguay en un atractivo amistoso internacional que podrá seguirse en Argentina a través de Telefe, por televisión abierta, y TyC Sports, por televisión paga. En streaming, los aficionados tendrán disponibles TyC Sports Play y mitelefe. También podrán acceder a las señales mediante plataformas de televisión por suscripción como Flow, DGO y Telecentro Play, según el paquete contratado. El encuentro comenzará a las 20:00 y se disputará en el estadio La Bombonera.
Los hinchas uruguayos podrán seguir el clásico rioplatense en vivo a través de DSports, mediante televisión por cable, y por las plataformas de streaming DGO, Flow, AUF.TV y Antel TV, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio. La Celeste visitará a Argentina en La Bombonera este viernes 13 de noviembre, desde las 20:00 horas de Uruguay, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA.
Horarios del partido Argentina vs. Uruguay por fecha FIFA 2026
|País
|Horario
|Argentina 🇦🇷
|20:00
|Uruguay 🇺🇾
|20:00
|Bolivia 🇧🇴
|19:00
|Chile 🇨🇱
|20:00
|Colombia 🇨🇴
|18:00
|Ecuador 🇪🇨
|18:00
|Estados Unidos 🇺🇸 (Este)
|18:00
|España 🇪🇸
|00:00 (14/11)
|México 🇲🇽 (CDMX)
|17:00
|Paraguay 🇵🇾
|20:00
|Perú 🇵🇪
|18:00
|Venezuela 🇻🇪
|19:00
Argentina vs. Uruguay: posibles alineaciones
- Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez, Thiago Almada (Gianluca Prestianni).
- Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo.