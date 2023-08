Inter Miami vs Dallas en vivo desde el Toyota Stadium juegan los octavos de final de la Leagues Cup. Lionel Messi viene de anotar un doblete que fue fundamental para la clasificación de su equipo, un efecto devastador que puede seguir incrementando con el pase del tiempo, y no da señales de que vaya a aflojar su desempeño. El partido se juega este domingo 6 de agosto a partir de las 19:30 hora de México (9:30 p.m. ET) . A continuación, te damos datos relevantes del juego con horarios, link streaming, canales TV y estadísticas de los protagonistas.

El impacto transformador del argentino ha quedado patente sólo en los resultados del equipo. A pesar de ocupar el último puesto de la Conferencia Este de la MLS en lo que va de temporada, Inter Miami se ha erigido en uno de los favoritos para llegar hasta la final de esta Leagues Cup, después de tres victorias en otros tantos encuentros.

El próximo rival del equipo de Florida será FC Dallas, que superó a Mazatlán FC en su propio duelo de la Ronda de Knockouts. Los Toros se impusieron a su rival de la LIGA MX por 2-1, gracias a un gol desde el punto de penalti de Alan Velasco y a otro de Eugene Ansah. Fue su segunda victoria en este torneo de verano, luego de vencer 3-0 al Club Necaxa en la fase de grupos.

Link para ver, Inter Miami vs FC Dallas en vivo por Leagues Cup

Para seguir la cobertura en directo entre Inter Miami vs FC Dallas por los octavos de final de la Leagues Cup, puedes ir a la señal de Apple TV y MLS Season Pass. Suscríbete, haz un pago mensual y disfruta del partido y el resto del campeonato que va hasta el 19 de agosto.

¿Cómo ver, Inter Miami vs Dallas en vivo por Leagues Cup?

Como todos los equipos de la MLS, los partidos de Inter Miami ya no se transmiten por canales locales o regionales. En cambio, este partido y todos los partidos de Inter Miami de esta temporada se transmitirán en MLS Pass Season. Esto es cierto para los juegos de la MLS y los juegos de la Copa de la Liga. Puedes ver MLS Season Pass a través de la aplicación Apple TV+. El servicio cuesta $12.99/mes o $79/temporada para suscriptores de Apple TV+.

¿Cómo suscribirte a Apple TV para ver, Inter Miami vs Dallas en vivo?

Si no es suscriptor de Apple TV+, aún puede descargar la aplicación Apple TV+ y mirar, pero los servicios cuestan $14.99/mes o $99/temporada. Si tiene un boleto de temporada completa de la MLS, incluye una suscripción al Pase de temporada de la MLS en Apple TV. Siga leyendo para obtener más detalles sobre el pase de temporada de la MLS y cómo ver este partido y todos los partidos de Inter Miami esta temporada. MLS Season Pass está disponible en los EE. UU. y en más de 100 países de todo el mundo.

¿Cómo comprar tickets para el partido Inter Miami vs Dallas?

Las entradas salen a la venta al público en general el jueves a las 11 horas. Para miembros VIP, se enviará un correo electrónico de preventa el miércoles por la noche de 10:30 p. m. a 10:45 p. m. La preventa de acceso VIP comenzará a las 11 p. m.

El correo electrónico incluirá un enlace especial para comprar boletos y un código de acceso único para que pueda comprar hasta cuatro boletos. Los boletos comenzarán en $199 y estarán disponibles a precios de $199, $249, $399 y $499. Más del 80% de los boletos estarán a los precios de $199 y $249.