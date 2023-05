La final de la Liga de Campeones de Concacaf 2022-2023 (Concachampions) se jugará entre Club León de México vs. Los Ángeles FC de Estados Unidos en vivo. El partido de ida se jugará el miércoles 31 de mayo en el Estadio León de León, México, y el partido de vuelta se jugará el domingo 4 de junio en el Estadio Banc of California de Los Ángeles, California. Consulta aquí los horarios y canales de TV encargados de la transmisión oficial para que no te pierdas ningún detalle.

Para León esta será la segunda vez que llega a la fase final en la historia del torneo. Bajo el antiguo formato de la Copa de Campeones de la Concacaf, “La Fiera” llegó hasta el cuadrangular final en la edición 1993. Quedó el en segundo puesto detrás del campeón Saprissa (Costa Rica). En el torneo de este año, León inició su camino eliminado al Tauro de Panamá en los octavos de final con un global de 3-0. Luego, en los cuartos de final despachó al Violette de Haití con un global de 6-2. Y en las semifinales venció a Tigres con un global de 4-3 tras caer 2-1 en la ida y reponerse en la vuelta con un gran 3-1.

Por su parte, Los Ángeles (LAFC) está haciendo historia al ser el primer equipo de la Major League Soccer (MLS) que llega a dos finales de la Concachampions. En la edición de 2020 disputó el título ante Tigres. En el presente torneo, LAFC, el actual campeón de la MLS, arrancó eliminando con un global de 4-2 al Alajuelense de Costa Rica en los octavos de final. En los cuartos de final dejó en el camino al cuadro canadiense Vancouver Whitecaps con un global de 6-0. Y en las semifinales derrotó al Philadelphia Union por global de 4-1.

La final se definirá en casa del LAFC, puesto que el equipo estadounidense sumó más puntos en las rondas previas: acumuló 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, contra 12 del León, que ganó cuatro partidos y perdió dos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan León vs. Los Ángeles FC en vivo?

León vs. Los Ángeles FC en vivo por la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF se jugará en dos partidos: el primero, el de ida que se disputará en el Estadio León, programado para este miércoles 31 de mayo a partir de las 20:00 horas en horario del centro de México y Estados Unidos (18:00 horario del Sur de Estados Unidos y 21:00 horario del Este de Estados Unidos). Y el partido de vuelta se llevará a cabo este domingo 4 de junio desde las 7:00 pm (ambos a la hora de México) en el Banc of California Stadium (BMO Stadium), situado en el barrio del Parque de la Exposición de Los Ángeles, California.

Datos claves para ver en vivo León vs. Los Ángeles FC por la final de la Concachampions

Local: León

Día: Miércoles 31 de mayo

Horario: 20:00 CDMX, 22:00 ET USA

Canales de TV:

México: FOX Sports

Estados Unidos: FS1 (en inglés), TUDN (en español)

Streaming:

México: FOX Sports MX

Estados Unidos: Fubo, TUDN App/Web

Link streaming, León vs. Los Ángeles FC en vivo por la final de la Concachampions

El partido de ida, León vs. Los Ángeles FC en vivo se juega este miércoles 31 de mayo desde las 20:00 hora de CDMX, y tú podrás seguirlo a través de las siguientes aplicaciones móviles que puedes acceder desde tu celular. Solo debes dar clic al enlace, suscribirte, hacer un pago mensual y disfrutar de este partidazo.

¿A qué hora juegan León vs Los Ángeles FC en vivo desde León, Guanajuato?