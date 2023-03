El partido España vs. Noruega en vivo será este sábado, 25 de marzo, a partir de las 20:45 horas en el estadio de La Rosaleda. El duelo entre ambas selecciones es el primero de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. España y Noruega forman parte del grupo A del torneo donde también están Chipre, Georgia y Escocia. A continuación, conoce cómo y dónde mirar el partido por canales TV y link streaming aquí.

La selección española llega al choque con el debut de Luis De La Fuente tras la etapa de Luis Enrique como gran reclamo. Por su parte, los noruegos tendrán la baja sensible de Erling Haaland, su mejor jugador, en el centro del ataque.

¿A qué hora juegan España vs Noruega en vivo este sábado 25 de marzo?

El partido entre las selecciones de España y Noruega podrá verse el sábado 25 de marzo a partir de las 20.45 horas en La 1 de Televisión Española, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play.

Link para ver España vs Noruega en vivo

También podrás seguir desde DirecTV Go cada detalle de los 90 minutos del España vs Noruega.

En Estados Unidos y Latinoamérica, el partido España vs Noruega podrá ser visto desde ESPN y Star Plus.

¿A qué hora ver juegan España vs Noruega en vivo?

A continuación, te dejamos el horario por países para seguir el España - Noruega desde cualquier parte del mundo.

PAÍS HORARIO Perú 14:45 horas Colombia 14:45 horas Ecuador 14:45 horas Argentina 16:45 horas Brasil 16:45 horas Bolivia 15:45 horas México 13:45 horas Estados Unidos 13:45 horas España 20:45 horas





Posibles alineaciones en el España - Noruega

Estos son los onces que podrían utilizar los seleccionadores Luis de la Fuente y Stale Solbakken al comienzo de este partido:

11 probable de España: Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Balde; Gavi, Rodri, Ceballos; Nico Williams, Iago Aspas, Dani Olmo.

11 probable de Noruega: Karlström; Julian Ryerson, Ajer, Östigard, Birger Meling; Aursnes, Thorsby, Martin Odegaard; Elyounoussi, Solbakken, Jörgen Strand Larsen.

¿Cómo llega España al partido contra Noruega del sábado 25 de marzo?

Luis Enrique pagó con la no renovación el mal papel de España en el Mundial (eliminación en octavos) y el puesto de seleccionador lo ocupa el ex técnico de la Sub-21, Luis de la Fuente, que se entrenará en el cargo contra Noruega, que no podrá contar con su estrella Erling Haaland, lesionado, antes de visitar a Escocia el martes próximo.

A cargo de las selecciones Sub-21 y olímpica desde 2013, De la Fuente (61 años) ha decidido rejuvenecer el equipo en esta primera convocatoria, sin veteranos como Sergio Busquets, Ramos (ambos retirados), Koke y Jordi Alba. Sin Busquets ni Alba, ya no quedan supervivientes en la Roja del equipo que ganó la Eurocopa-2012.

Las principales novedades de la lista son el regreso de Kepa Arrizabalaga, Iago Aspas y Nacho, tres hombres que no contaban para Luis Enrique pese a su buen rendimiento. Los dos primeros rivales de la Roja deben ser las principales amenazas en un grupo que completan Georgia y Chipre, pero con dos boletos por llave, España no debería tener mayores dificultades para estar en Alemania el año próximo.

¿Cómo llega Noruega al partido contra España del sábado 25 de marzo?

Por otro lado, Noruega se quedó fuera del Mundial tras terminar por detrás de Países Bajos y de Turquía en el Grupo G de la fase de clasificación, con 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

En esta fase de clasificación para la EURO 2024, los noruegos acuden con una de las mejores generaciones de toda su historia, pese a que Haaland no disputará las primeras jornadas, y tratarán de hacer historia logrando por primera vez en este siglo un billete para la fase final del torneo.

Noruega está encuadrada en el grupo A de las eliminatorias para la Eurocopa-2024, donde arranca en los próximos días con dos partidos como visitante, ante España el sábado en Málaga y luego el martes de la próxima semana contra Georgia en Batumi.