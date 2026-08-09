Lionel Messi y su familia se reunieron este domingo por la mañana para despedir a Jorge Messi, padre del futbolista, quien falleció a los 68 años. La ceremonia se realizó de manera privada en el cementerio El Prado, ubicado en las afueras de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, y contó con un amplio operativo de seguridad. El jugador del Inter Miami aterrizó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos el sábado por la noche en un avión privado que los llevó desde Estados Unidos para sumarse a su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Matías, Rodrigo y María Sol durante el sepelio. Algunos fanáticos se acercaron al aeropuerto de Rosario y al cementerio para dejar carteles con mensajes de apoyo: “Fuerza Leo, te amamos”, decía uno de ellos.
Lionel Messi en la despedida a su padre Jorge. (Foto: Getty Images)
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